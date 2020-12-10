新冠肺炎｜居麗晶區議員：11月尾首宗確診已表憂慮　署方未有跟進

觀塘區議員李詠珊居於麗晶花園，她今早（10日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，大廈早於11月尾出現確診個案，其後樓上單位再出現確診個案，同為Ｄ室，故於12月初已去信衛生署表達憂慮，獲回覆指會進行流行病學調查，回信翌日即再有住戶確診，之後一直無跟進，直至昨日再出現新個案。她指，昨晚有街坊看閉路電視發現再有人疑確診被送走。 有麗晶花園居民亦表示不敢外出和開窗，憂會感染新冠病毒。

居於麗晶花園的觀塘區議員李詠珊形容，自己居住的單位的廁所和廚所對正旁邊單位的喉管，對抽風等情況感憂慮。（資料圖片／余俊亮攝）

政府要求曾在麗晶花園6座逗留逾兩小時的人士都要強制檢測，李指，對此感疑惑，市民對自己是否曾逗留在大廈有兩小時都不知，亦要靠市民自律。她續指，政府要減少大廈流動，但又要她們出外取樣本瓶。

就應否在該座實行「禁足令」，李詠珊認為應先由專家派員了解情況，是否會影響Ｄ室以外其他單位等，亦要有足夠配套能否照顧街坊需要，指邨內多長者，部分家人居於同邨不同座，會來回照顧家人。她亦指，留意到已有6座居民離開，找地方暫住。

她指，不少確診個案資訊都不是由衛生署或其他政府部門得悉，而是街坊群組或大廈管理處，以得悉確診患者居住樓層等資訊，認為在抗疫資訊流通方面非常之差，即使昨晚刊憲要求麗晶花園6座強制檢測，亦是在網上得知。

她形容，自己居住的單位的廁所和廚所對正旁邊單位的喉管，對抽風等情況感憂慮，亦指區內有漏水問題，大廈樓齡亦逾30年。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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聽眾居確診單位樓下 指該單位有喉管爆裂修

麗晶花園第4座亦有出現確診個案，居於確診單位樓下的鍾先生致電同一節目時表示，樓上單位有喉管爆裂修，要求維修但遭拒，指有多次致電醫管局及衛生署，皆無回覆。他指，現時只能每周做檢測，「唔敢出街又唔敢開窗，一日就喺到噴消毒藥水。」

另外，住在麗晶花園的居民岑先生致電港台稱，自己非住在第六座，但知道第六座近垃圾站，D單位向南，他又提醒居民留意廚房U型隔氣，稱自己每隔兩、三天倒水進U型隔氣，但通常隔氣已乾涸，呼籲居民不要忘記注水進U型隔氣，以免傳播病毒。