新冠肺炎｜的士司機倡派油券促檢測　何栢良：理想７日驗一次

政府要求全港的士司機在12月22日前進行檢測，否則不能在聖誕節至明年1月23日期間駕駛的士。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今（10日）接受商台《在晴朗的一天出發》時表示，若政府強制要求每兩周進行一次檢測也合適，建議可提供油券作誘因，吸引司機檢測，指現時有司機寧不開車也不檢測，車主和管理人也「頭痕」。 港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目指，的士司機最理想可每７日做一次檢測，即使感染病毒，亦只會最長滯後７日知道。

林士街停車場檢測中心早前有的士司機輪候進行檢測。（資料圖片/黃偉倫攝）

何志強說，的士司機每天接觸不同人，受感染風險較高，現時運輸署驗車及保險要求上不容許在車廂內加板分隔乘客與司機，只能多抹車廂，並提供搓手液等。他認為政府為司機提供檢測安排合適，自己已預約下周檢測，如可以，兩周進行一次檢測亦認為合適。

他指，現時有些司機寧不開車也不檢驗，打算待過政府要求檢測的時段後再開，車主和管理人都「頭痕」。他建議政府可在每次完成檢測後派油券，提供誘因予前線司機。

何栢良指，現時公布的士司機共有51人確診，而香港的士司機總人數約4至5萬人，即約每1000名有1名，與全港市民感染風險相約。他認為，最理想是讓的士司機每7日做一次檢測，最長只滯後7日就知道。