強制檢測｜4萬的士司機須兩周內完成檢測　業界不滿：條件苛刻

新冠疫情第四波疫情嚴峻，近日平均每日有80宗新增個案。日前再有一名的士司機確診。運輸署於前日（5日）公布，的士司機列為強制檢測特定群組，並在本周三（9日）展開強制檢測，並在兩周內（即22日前）完成檢查。完成檢測後，司機需要在車廂內展示「的士司機強制檢測名牌」，才能在25日起至明年繼續駕駛的士載客。有的士司機指出政府提供的檢疫場地少和時限短，認為條件苛刻且功用有限。餐飲業代表則認為指定特定群組檢測治標不治本，促政府盡快展開全民檢測。

的士司機歐先生認為，政府將的士司機列為強制檢測特定群組，條件苛刻。他收到消息後已隨即致電預約，惟電話一直打不通。居於屯門的他表示，政府提供的13個專屬檢測中心內，並沒有屯門區，故他最近要前往元朗才可進行檢測，頗為不便。他認為指定的檢測中心數目有限，且要求全港的士司機在有限時期內檢測，難以達到預期效果。

政府現只為的士司機提供13個專屬檢測中心，有司機直指不足。（政府文件）

歐先生亦指，目前確診個案中，職業屬的士司機的人士不多，不理解為何政府指定的士司機需強制檢測。他表明若自己趕不及在限期內做檢測，會放棄駕駛的士「搵食」，「都無其他辦法。」

的士司機成為強制檢測特定群組，有司機認為政府開出條件苛刻，他們難以在兩周時間內到指定的場地作檢測。屯門區的士司機歐先生收到消息後，已隨即致電預約檢測，惟電話一直打不通。（曾鳳婷攝）

另一位的士司機林先生則認為強制檢測作用不大，因為檢測結果只是暫時性，檢測後亦隨時有機會感染病毒。林先生認為自行做好防疫措施十分重要，如戴好口罩、勤洗手及在每次載完客人後，為車廂噴灑消毒噴霧作清潔。

的士司機劉先生則表示，在政府發出強制檢測前，他亦曾進行數次檢測，認為政府要求的士司機強制檢測問題不大。他認為進行檢測後，能令自己及客人較安心。

的士司機林先生則認為檢測作用不大，因為其結果只能維持數天。過後，亦未知當局會如何安排。（曾鳳婷攝）

現時全港約有4萬名的士司機，運輸署列明，計劃在聖誕節（25日）至明年，如的士司機沒有進行檢測而繼續接載乘客，可被票控5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，再不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

餐飲聯業協會會長黃家和認同的士司機有必要強制檢測，認為會令客人會相對安心，惟他對政府只指定特定群眾作強制檢感到不解，他認為全民檢測更為有效。他表示，檢測特定群眾作用有限，範圍亦不夠全面，容易出現漏洞。

黃家和認為餐飲業同樣需要作強制檢測，因為不少確診個案涉及餐飲業職員及食客，而隱性個案更會在社區蔓延，故他認為全民檢測是最急切的解決方法，他明白政府在執行上或會有不少困難，但認為只有全民檢測才能有效令疫情受控，從源頭杜絕傳染鏈。