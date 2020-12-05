強制檢測｜的士司機冀增檢測點　工會：跳舞群組頭幾日都排長龍

新冠疫情第四波疫情嚴峻，食衞局今日( 5日）公布向的士司機發出強制檢測令，要求的士司機於下周三（9日）至22日內前往指定地點採樣進行病毒檢測，否則聖誕節（25日）起一個月內不可開工，違規會被票控及檢控。

業界表示會支持及會積極響應，認為港府為確診者提供5,000元資助，的確令他們安心做檢測，不用擔心會手停口停，但指不少司機較年長，擔心他們不懂得網上登記，加上司機人數不少，兩星期內能否檢測全部司機成疑，故有一定隱憂，望港府可增加檢測點作應付。

運輸署公布表示，為的士司機而設的一次性強制檢測計劃將於下周三（12月9日）展開，全港各區合共13個專屬檢測中心將會投入服務，為期共兩星期直至12月22日為止。（資料圖片）

想聖誕節開工 必須做檢測

運輸署公布表示，為的士司機而設的一次性強制檢測計劃將於下周三（9日）展開，全港各區合共13個專屬檢測中心將會投入服務，為期共兩星期直至12月22日為止。的士司機如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處即將實施的5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

並非所有的士司均需強制檢測，不過運輸署列明如要聖誕節（25日）至明年1月23日期間駕駛的士，沒有檢測證明便屬犯法，可處5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，再不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

汽車總工會的士分會主席杜燊棠表示，為了令自己、家人及乘客安心，做檢測確保安全有所必要。（資料圖片）

工會主席：今次無得唔做嘛！

汽車總工會的士分會主席杜燊棠表示，為令自己、家人及乘客安心，所必要做檢測確保安全，早前有的土司機確診，政府只呼籲行業做檢測，成效的確一般，大部分人不願測試，「有司機真係驚自己中咗要停工，手停口停話要博一博架！而家強制去做，而唔小心中招會有5,000蚊幫補生計，的確好好多，同埋今次無得唔做嘛！」

為的士司機而設的專屬檢測中心地址、開放日期及時間 。

司機多達4萬人 憂檢測中心不勝負荷

現時全港現時的士的數量有18,163架及約40,000名司機。杜燊堂認為，港府公布的檢測期只兩星期，時間太短，加上下周三即將實施，通知期只得數天，擔心未能趕及告知所有司機，會盡快「發散人手」通報。

杜提到由於司機的工時比較長，加上上班時未必能夠選擇到合適時間做檢測，加上全港有多達4萬名司機，擔心現有的地區檢測中心不勝負荷，若可提供臨時檢測地點或延長檢測站開放時間更好。「之前歌舞群組得幾百千幾人都會亂啦！我地幾萬人去爭位仲亂？加上本身有其他人都會做檢測，如果有其他地點幫下司機會好一些。」

▼衞生署認可私營化驗所▼

招先生亦認為要增加更多檢測中心，指現時全港的士司機逾萬名，估計檢測中心會排長龍。（鍾妍攝）

的士司機普遍願意接受檢測，不過的士司機招先生認為強制檢測措施無用，他指早前有的士司機曾做檢測，最終也確診，即使政府未來要求每7天檢測一次，「星期一強制（檢測）咗，星期二染咗，我下禮拜一再驗，我都有5日中招，就係咁簡單。」招先生亦認為要增加更多檢測中心，指現時全港的士司機逾萬名，估計檢測中心會排長龍。

的士司機林先生則認為強制檢測可增加司機檢驗，但認為檢測中心營運時間可以延長。（鍾妍攝）

的士司機林先生則認為強制檢測可增加司機檢驗，但認為檢測中心營運時間可以延長，指作為夜間司機，若檢測中心太早關門，就無法趕及進行檢測。的士司機廖先生亦曾自行做過兩次檢測，認為可以令大家更安全、放心。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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惟仍有不願具名的的士司機認為計劃「嘥鬼氣」，指現時即使開工也「搵唔到食」，表示寧「食穀種」也不做檢測。