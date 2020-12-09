的士司機檢測中心今起運作　司機稱每月驗一次：陰性結果更安心

第四波新冠肺炎疫情持續，政府要求的士司機接受強制檢測，否則於12月25日起，不得接載乘客。政府今日(9日)起，設置13個指定檢測中心，供司機接受免費檢測。 在中環林士街停車場檢測中心，早上有十多名司機排隊等候檢測。有司機表示，擔心若不幸染疫會傳染家人，故幾乎每個月接受一次檢測，除了到政府免費檢測中心，更曾自費接受檢測，認為得到陰性結果會更安心。 是次檢測的承辦商為金域檢驗，之前曾發生懷疑假陽性個案。有司機表示，曾認為檢測效用低「驗咗都證明唔到乜嘢」，惟因應政府推出強制檢測，加上疫情正值高峰，故接受檢測。

政府設置13個檢測中心，供的士司機接受檢測。按強制檢測規定，如的士司機擬於今年12月25日至2021年1月23日期接載乘客，便需於今日至22日期間，到該13間指定檢測中心檢測。

司機：惹到屋企人 全家都手停口停

檢測中心今早9時起投入運作，大約十多名已預約的司機等候檢測。的士司機張先生表示，除了接受政府提供的免費檢驗服務，亦曾自費接受檢測，幾乎每月檢測一次。他坦言，若不幸染疫，擔心傳染家人，「如果你一個唔好彩惹到個病，帶咗返屋企，唔止一個人手停口停，全屋企人都停晒。」

之前承辦商金域檢驗曾出現假陽性個案，包括3名的士司機。對此，張先生表示：「唔緊要，咪再驗清楚，再驗清楚都係有，咁咪快啲去醫。」

「港鐵、巴士更高危啦」

另一位司機林先生表示，今日第三次接受政府提供的免費檢測，認為「有好過無」，直言：「自己身體健康，又唔會影響他人，何樂而不為。」不過他認為，的士司機並非特別高危，反而港鐵、巴士更高危，例如繁忙時間的港鐵車廂非常擠擁，「人貼人，臉貼臉」的士則開窗，認為並不高危。

另一名司機白先生則認為，的士司機每日接觸不同人士，確是較高危，理解政府推出強制檢測，但認為檢測的效用不大，之前只曾檢測一次，尤其可能出現假陽性結果，「所以（檢測）無乜用，驗咗都證明唔到乜嘢。」不過他亦補充，現時始終為疫情高峰期，故有意接受檢測。

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另外，司機接受檢測後，將獲發「的士司機強制檢測名牌」，不過白先生認為作用不大，「證明到啲咩啊？佢（政府）話需要咪要囉。」

不過亦有司機之前從未接受檢測，黃先生表示，之前認為檢測效用不大一直未有檢測，「我依家做咗，三日後、一個禮拜後，不斷接觸外界，都有機會感染，唔覺得係有用嘅辦法。」 並坦承只是為生計才檢測。他又稱，全港有數萬名的士司機，實際確診比例不高，相信只要做足預防措施便安全。