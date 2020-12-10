周永恆涉打鬥案　辯稱腦有水瘤無能力打架　無禮貌唔代表要被人打

前藝人周永恆去年在便利店涉嫌與一名在場的送貨員大打出手，他否認在公眾地方打鬥罪受審。周永恆今午（10日）出庭自辯，他否認當時有還手，並透露自己腦內有水瘤，「無打交能力」，又憶述當時警方到場後，有警員曾取笑他，自己更「跪埋地，上埋新聞」。審訊完結後，他更在庭外透露，他的多名家庭成員為警員，直言「如果我俾人打都會變成俾人告嘅呢，香港警察已經保護唔到我」，若被判罪成，或考慮移民。案件將於本月23日裁決。

被告周永恆（36歲）被控於，去年12月10日在尖沙咀樂道的便利店與男子李崇滿打鬥，李早前已承認在公眾地方打鬥罪，被判罰款700元。

質疑店員為何不先收款

周永恆下午出庭自辯，他指事發當晚打算乘小巴返天水圍，卻發現八達通要增值，於是前往涉案便利店買飲品及增值八達通。不過，排隊等候付款約3至5分鐘後感到焦急，並發現收銀員正處理收貨事宜，於是出言催促收銀員以及罵髒話，並質疑收銀員為何不先處理客人付款，周稱：「如果我係老細一定要收銀先。」

未有聘用律師的周永恒，完成一天審訊後離開法院，即大叫：「好攰啊。」(李慧娜攝)

指收銀員被罵後笑笑口

周解釋，事發前正開會，所以當時滿腦子都是商業事情，認為收銀員做法不合理，於是感到憤怒，罵收銀員「阻住地球轉」，但他稱對方「無hard feeling」、「笑笑口」。

聲稱遭李踢下體

不過，當他準備離開時，送雪條的貨車司機李崇滿卻趕他走，於是他上前與李理論，但李卻踢他下體，連環拳打他，於是他報警及著李與其同事不要走。

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腦有水瘤無打交能力

周稱當時被打後沒有還手，而且他腦內有水瘤，直指「我個頭唔掂得」，所以「無打交能力」。他又表示，事後「唔敢出街」，只在家照顧兒子，在街上見到「大隻」的人士或送貨員都會感到害怕。

無禮貌唔代表要畀人打

周又指，警方到場後，有警員曾取笑他，他稱曾「跪埋地下」，事件亦「上埋新聞」。周亦解釋，他沒有罵收銀員，只是「鬧件事」，雖然承認自己當時無禮貌，但認為「唔代表我要畀人打」。

不滿控方一再追問講粗口

被問到是否付款後，仍用粗口罵收銀員，周顯得不滿，並向控方說：「集中精神講打交，而家唔係告我公眾地方講粗口嘛。」周亦解釋在片中被打後，伸出手屬自然反應，不是還手。周更一度自行在庭上示範動作，但遭裁判官叫停。

周在結案陳詞表示，懷疑警方是否仍會保護他，又指事後不敢再報警，望法庭會堅守無罪假定原則，讓他獲公平審訊。

案件編號：KCS 512982/2020