禁堂食｜有銅鑼灣麵店犯禁晚上七時仍有人堂食　「食街」人流大減

新型冠狀病毒肺炎第四波疫情嚴峻，政府為限制人流聚集，今日（10日）起禁晚市堂食，傍晚6時起只能提供外賣。銅鑼灣渣甸街食肆臨立，平日晚上時間吸引不少市民到來覓食，今日卻顯得較為冷清，大部份市民購買外賣後匆匆離開。

記者發現，晚上7時其中一間著名麵店仍然有市民在店內進食，過了大約15分鐘仍然未有離開，惟店內大約20米左右已經有食環人員巡邏，懷疑未有發現及發出勸喻。同一街道上的一家刀削麵店指，面對第四波疫情只能夠減少店舖人手，與夥計共渡時艱，慨嘆：「對政府嘅失望已經去到麻木。」

銅鑼灣渣甸街食肆臨立，平日晚上時間吸引不少市民到來覓食，今日卻顯得較為冷清。（梁煥敏攝）

政府今日（10日）起禁止食肆晚上6時後至翌日凌晨4時59分提供堂食，禁令暫維持至12月23日，為期14天。在銅鑼灣渣旬街，晚上約6時許的放工時間，場面顯得較以往冷清，現場有先後兩名食環職員在街上巡邏，未見有任何行動。

不過，記者發現直至晚上7時，渣甸街內其中一間著名麵店仍然有兩名市民在店內進食，記者待了大約15分鐘仍然未有離開，仍然吃得津津有味，其中一名女士於大約晚上7時10離開，店內大約20米距離外有食環人員巡邏，懷疑未有發現及上前勸喻。記者以食客身份稱想到店內進食，職員卻不批准，只稱政府不讓食客晚市堂食，但沒有解釋為何有人仍在店內進食。

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同一街道的絕大部份食店未見有食客堂食，有店舖更於門外放上椅子阻擋，防止有食客忘記相關措施內進。一間只開業大約四個月的刀削麵，其店主方先生表示，第四波疫情之前，銅鑼灣街上氣氛尚算有「起色」，早前食肆己收緊至只能夠營業至晚上10時，於關門前1小時，仍有不少市民匆匆走到店內進食，生意不錯。

他又指，已對收緊措施麻木：「其實我哋都習慣晒，咁樣計我哋係少咗一半生意，平均每晚少咗大約6000元至7000元，但係而家政府都搞唔掂，我哋都要慢慢捱返，當然對政府嘅失望已經去到麻木。」此外，由於現時麵店只能夠出售外賣，要將本來的人手全部減一半，員工不用減薪，調配例假處理，並與夥計表示希望一月疫情有所減退，可以回復正常。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼