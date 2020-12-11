疫下地區服務停擺　長者安居協會推免費服務　幫長者沖涼打掃

新冠肺炎疫情反覆，部分社署、社區服務停擺。長者安居協會在疫情間，為逾700名有需要長者，提供免費到戶式服務，包括清潔、照顧、陪診等。 有受惠的獨居長者表示，因腳患行動不便，打掃家居亦成問題，「只可以慢慢做下，換張床單都要半個鐘」，幸得協會及時支援，才可保持日常家居衞生。 長者安居協會行政總裁王虹虹指，社福服務在疫情下受到挑戰，認為更有需要持續提供，免費上門式照顧服務，故推出「一線通管家易」慈善計劃，主要目標對象為經濟困難長者。

長者安居協會行政總裁王虹虹指，在疫情高峰時，大部分社區、上門服務暫停，令原本依賴相關服務的長者，頓變徬徨、無助。協會經資助下，為有需要長者提供免費到戶式服務，至今775人受惠，已提供1,500次服務次數，當中清潔佔62%；陪診服務佔25%；照顧佔13%，主要受惠對象為獨居、有長期病患、雙老長者。



缺乏協助70歲獨居老婦 換床單需時半小時

70歲的李女士是獨居長者，為社福機構的資助家居清潔服務用家，但服務因疫情暫停近一年。她坦言心情徬徨，「唔知點算」，因腳患問題，雙腳難以彎曲，「只可以慢慢做下，換張床單都要半個鐘。」李經社工介紹後，接觸到長者安居協會，照顧員在疫情間，為她進行了三次家居清潔服務，李除感激之餘，亦大讚「真係好幫到手。」

左起：受惠者李女士、長者安居協會行政總裁王虹虹、長者安居協會管家服務助理經理冼錦儀。（受訪者提供）

長者聞服務停感無助 職員：如聽到心碎的聲音

長者安居協會管家服務助理經理冼錦儀說，計劃曾幫過一對雙老同住個案，伯伯行動不便，婆婆則是長期病患，社區資助的洗澡服務因疫情暫停，協會便充當「補位」角色，「派人去做支援」。資源有限，當計劃快完結時，冼通知婆婆這個「壞消息」，「婆婆當下感到十分無助，好似聽到一個心碎的聲音」。幸得有心人繼續支持，服務不致急煞停，能與逐步恢復的中心服務接軌，「啱啱好無真空期」。

推「一線通管家易」慈善計劃 免費上門式照顧服務

今年疫情反覆，作為非牟利機構，王虹虹坦言籌款收入受到影響，但協會透過網上、遙距方法，多方面開拓新收入，維持日常運作。但她認為，香港以往主要依靠中心、院舍，但在傳染病下，服務如同「被癱瘓」，而遙距和非密集式的社會服務，則可正常運作。



有見及此，王虹虹表示，協會相信有需要，持續提供免費上門式照顧服務，故推出「一線通管家易」慈善計劃，作拾遺補闕之用，不設名額上限。計劃目標受惠者是經濟困難長者、長期病患者或殘疾人士，初期會先接受協會用戶申請或轉介，會再視乎推行後的運作及成效，考慮擴展服務。