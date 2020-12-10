今增112宗確診　源頭不明34宗為近月第3高　張敬軒演唱會再添確診

本港疫情嚴峻，今(10日)新增112宗個案，創第4波疫情以來第2新高，其中102宗屬本地個案，源頭不明則涉及34宗，為第四波以來第三高。 各群組繼續擴大，日出康城地盤新增5名相關確診者，成為僅次於跳舞群組、規模最大的爆發。沙田一田、亞博館、將藍隧道地盤及跳舞群組亦再新增5宗、3宗、7宗及6宗相關個案。 慈雲山德愛中學及青衣樂善堂梁植偉紀念中學分別有師生感染，另張敬軒演唱會再多一宗確診個案，暫時找不到源頭。 疫情確診個案持續高企，翻查資料顯示，上月29日曾有高達115案確診感染數字。源頭不明個案方面，則創下連日以來第三高，僅次於本月4日和6日的36宗，以及昨天（9日）的35宗。

張竹君今日表示，截至昨晚深夜，本港新增112宗個案。(余俊亮攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，截至昨晚深夜，本港新增112宗個案，包括5名沙田一田相關個案，5人與日出康城地盤相關，前者及後者已分別累計10名及逾50名感染人士。



另亞博館群組新增3宗相關個案，累計16宗個案，將藍隧道地盤亦再添7名確診者，跳舞群組則涉及6宗相關個案，其他關連個案則涉及42宗。



張竹君續指，確診病人年齡介乎5至92歲，13宗由臨時檢測中心成功識別。初步確診亦有50多宗。



張竹君又指，一名與跳舞群組相關的竹篙灣檢疫中心清潔員，首次檢測呈陰性，惟及後再檢驗則證實陽性，數名曾與其接觸的員工需要檢疫。確診者亦有來自慈雲山德愛中學學生，本月5日發病，7日為最後上課日，該名學生曾回校考試，各人均有佩戴口罩，學校亦須停學，全校師生均須接受檢測。另一確診者則涉及青衣樂善堂梁植偉紀念中學老師，其最後上班日是本月18日。

張敬軒演唱會再添確診者，一名曾於11月29日出席、坐72段的觀眾證實染疫，演唱會表演者合共284人，全部檢測結果為陰性，工作人員則共400多人，早前一名兼職員工確診，張竹君呼籲，曾往演唱會人士留意身體狀況，她又指，由於個案比例不多，「有啲散，可能有少少傳播，但未見大爆發，暫時睇住先。」



翻查資料顯示，早前已有4名觀眾確診及一名兼職分流員先後染疫，而當中3確診者均為黃閘區的觀眾。

歌手張敬軒於上月22日至29日與香港中樂團於紅館舉行演唱會。（資料圖片）

張竹君又補充指，屬於殘疾人士護理院舍的上水坑頭扶康護理舍昨有一名院友確診，該確診院友是新入住，入院前已接受隔離，事前曾入住沙田秦石中途宿舍，已向院舍派樽。

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