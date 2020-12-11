嘉里酒店料成指定隔離酒店　香格里拉大裁員　集團：本月內會調整

新冠肺炎疫情持續，旅遊業大受打擊，香港酒店工會周四（10日）表示，收到消息指，香格里拉酒店集團轄下四間酒店，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店及今旅酒店，將裁減約百人，遍布不同部門。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。 香港香格里拉酒店發言人回應《香港01》時指，因疫情持續，促使集團進行架構重組，確認香港酒店團隊會於本月調整人員編制，惟未有透露受影響人數。對於嘉里酒店是否會成為隔離酒店，發言人指，港府將於稍後會公布細節，目前無任何詳情提供。

香港酒店工會表示，香格里拉酒店集團裁員人數涉約百人，遍布各部門。另外，工會又透露，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。工會主席徐考澧回應查詢時指，工會收到消息，酒店集團將會裁員，但未知確實時間表，暫未接到員工求助，正密切關注事件。

香港香格里拉酒店發言人指承認，因疫情持續，促使集團進行架構重組，（酒店網頁圖片）

香港香格里拉酒店發言人回應指，新冠疫情肆虐全球，對業務帶來嚴重影響，強調自疫情初期，已採取一系列成本管理措施，並削减可控制成本，以减輕財務影響，但疫情持續，令營商環境與旅遊業嚴重受壓，促使集團「進行架構重組，並精簡部份團隊，從而提升運營效率。」

發言人指，香港酒店團隊會於本月調整人員編制，無法透露受影響人數，但所有受影響員工將獲公平薪酬補償，並在離職方案中獲得最適切的援助，包括就業諮詢和協助。至於嘉里酒店是否會成為指定隔離酒店，發言人指政府將稍後公佈細節，目前沒任何詳情提供。

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