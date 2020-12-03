有線大裁員｜新聞部累計逾30人請辭　涉多部門　主管層大地震

有線寬頻於周二（12月1日）裁員100人，當中新聞部約有40人突接通知被裁，《新聞刺針》更被「滅組」，全組3名記者「起身」。事件引發內部員工不滿，多名編採人員辭職抗議，更引起社會對新聞自由的擔憂。 據悉，自周二起至今，新聞部已有34名編採人員請辭，涉及多個不同部組。

12月1日，有線港聞組亦有多名員工辭職，遞信後下班離開有線電視大樓。（梁鵬威攝）

除當日宣布總辭的有線中國組、港聞組5名主管及11名記者外，外電及財經組亦有記者及主管因事件辭職，總計有34名編採人員辭職。

有線新聞於周二解僱約40名新聞部員工，大部分是資深員工，部分在各部門過往表現突出，名單更包括專題組新聞刺針全組記者。當日有員工要求新聞及公共事務副總經理許方輝、新聞總監陳興昌及李臻交代，但反被陳興昌指員工如「爛仔講數」。

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管理層事隔兩日發稿回應

裁員當日大批傳媒在有線大樓外等候，嘗試向新聞部四名管理層取得回應，但最後眾人未有現身。事隔兩日，有線新聞管理層（新聞及公共事務副總經理謝燕娜、新聞及公共事務副總經理許方輝、新聞及公共事務總監陳興昌、新聞及公共事務總監李臻）於今日發表聲明，為新聞部架構重組的處理手法，以及個別令人感到冒犯的言論致歉；並向新聞部員工作出承諾，稱未來兩年新聞部不會再進行裁員計劃，亦不會減薪，並重新檢視各人的職級及薪酬安排；新聞的編採方針亦維持不變。