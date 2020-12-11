確診大廈｜廣福邨廣智樓累計5宗確診　陽明山莊再有人中招

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，周四（10日）新增112宗確診個案。衞生防護中心更新確診者住宅名單，麗晶花園第6座再增一名確診者，為一名33歲男子；而傳統豪宅陽明山莊亦再增一名確診者，與早前確診的香港科技園公司董事局主席查毅超同住第10座，未知兩者有否關聯。

大埔廣福邨廣智樓再增兩個確診個案，分別為一名35歲男子及一名37歲女子（個案編號：7289及7290），根據衞生防護中心資料，計及最新確診個案，廣智樓共有5宗確診個案，最先確診的為一名26歲女子（個案編號：6690），為跳舞群組個案。

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柴灣已婚警察宿舍增確診者 屬源頭不明個案

衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，麗晶花園第6座新增的確診者為一名33歲男子（個案編號：7239），他於12月6日發病，為源頭不明個案。而淺水灣陽明山莊亦增一名32歲女子確診（個案編號：7217），與本地個案有流行病學關連，她居於第10座，為無病徵的患者。早前確診的香港科技園公司董事局主席查毅超，同樣居於陽明山莊第10座。

柴灣已婚警察宿舍第二座再增一名確診者，為一名41歲女子（個案編號：7225），於11月29日發病，為源頭不明個案；早前亦曾有一名確診者居於柴灣已婚警察宿舍第二座，個案編號為6864。

西環觀龍樓F座亦增一名確診者，為一名49歲男子（個案編號：7276），於12月2日發病，為源頭不明個案。

▼10/12新冠肺炎確診者住所▼

大埔廣智樓累計5宗確診個案

大埔廣福邨廣智樓再增兩個確診個案，分別為一名35歲男子及一名37歲女子（個案編號：7289及7290），二人先後於12月7日及8日發病。根據衞生防護中心資料，計及今日確診的個案，廣智樓共有5宗確診個案，早前確診的個案分別為編號6690、6875、6877；最先確診的為一名26歲女子（個案編號：6690），於12月4日確診，為跳舞群組個案。

大埔區議員連桷璋指，5宗確診個案涉及3個不同單位。他亦指，已聯絡衞生防護中心，希望當局可調查該大廈，並指已聯絡工程門檢查喉管。

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