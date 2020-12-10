新冠肺炎｜麗晶花園第6座爆疫仍毋須禁足　衞生署及專家拆解原因

本港新冠肺炎疫情嚴峻，九龍灣麗晶花園第6座至今（10日）累計至少7人確診，均涉及同一座向的D室，全幢大廈D室住客須撤離檢疫，其他單位的居民則須於今日內接受檢測。 近日多個屋苑爆疫，食物及衞生局局長陳肇始前日（8日）公布「禁足令」，惟政府至今仍未啟用。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，強制檢測本身有罰則，估計政府若認為市民檢測反應好，便不必禁足。港大感染及傳染病中心總監何栢良質疑政府出現動員問題，使禁足令無法及時執行。而呼吸系統專科醫生梁子超稱，若有確診個案的單位內有「不可移除的風險」，譬如糞渠播毒等，就不適合使用禁足令。

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九龍灣麗晶花園第6座累計有7宗確診，均涉及同一座向D室。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心總監黃加慶上午到麗晶花園視察。袁國勇稱，麗晶花園喉管設計與淘大花園類似，廚房、廁所及浴室的去水位與污水渠位接駁，未知當中是否有U型隔氣管。D室居民須撤離至檢疫中心，直至完成檢測，而其他單位的居民須於今日內接受檢測，再於12月20日接受檢測。

張竹君：未知麗晶花園第6座的環境風險

食物及衞生局局長陳肇始前日（8日）宣布，行政會議通過修例，讓政府按需要要求檢測人士期間留在指定處所。政府至今仍未啟用「禁足令」，而這次衞生署亦未有在麗晶花園引用。衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，未知麗晶花園第6座有否出現環境風險，萬一傳播源屬喉管問題，禁足做法便未必對居民公平。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，強制檢測本身有罰則，而這次麗晶花園第6座居民更須即日接受檢測；可能政府認為市民反應好，就不必使用禁足令。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，現時已有禁足法例，認為政府有意引用，但估計或出現動員問題而無法及時執行。他認為政府高層要跨部門動員，質疑公務員在家工作或令有關安排受影響。

行會成員：衞生署可隨時出動紀律部隊 惟不夠決斷

有行會成員透露，當局可隨時引用禁足令動用紀律部隊，「要做係唔難」，惟衞生署處事一直不夠決斷。他相信，實施禁足令需考慮現場多方面情況，而麗晶花園第6座的居民多，暫時亦未見D室以外的居民染疫，擔心封鎖範圍過大會影響居民日常生活。倘居民紛紛四出居住的情況常見，便可能須實行禁足。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若有確診個案的單位內有「不可移除的風險」，就不適合用禁足令，把居民留在大廈內，他解釋，若有公用地方受污染，仍可靠消毒去清除病毒，居民禁足留在家中屬安全；但若糞渠是傳播病毒的途徑，「會周圍噴」，就不宜繼續要求居民留在家中。

他認為現時麗晶花園第6座D單位的居民較為高危，因已曝露於風險，必須檢疫；但其他單位居民則可先做檢測，視乎情況再決定，「其他人風險無咁大，因為社區都周圍著咗火，無必要全座封鎖，居家14日會無支援。」他補充，雖然沙士後大部分公屋都檢視了喉管狀況及改善，但私人住宅的渠管問題大多無獲妥善處理。