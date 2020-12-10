新冠肺炎｜麗晶花園設計與淘大花園相似　喉管通往同一條污水渠

新冠肺炎疫情持續，麗晶花園第6座出現疫情，該座累計有7宗確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（10日）到第6座視察，決定該座D室的居民都要遷去隔離營。 袁國勇形容，同意第6座是「疫區」，經視察後，發現單位的地渠及去水位，全部接駁到同一污水渠（即糞渠），設計與淘大花園相似，不排除部份情況類近當年的淘大花園。不過，他稱當年淘大花園的天井位被圍實，與麗晶花園不同，故危險性應較當年淘大花園低。

衞生防護中心總監黃加慶、政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到麗晶花園視察。（羅君豪攝）

袁國勇指，麗晶花園的設計與淘大花園相似，但並非完全一樣，不排除部份情況類近當年的淘大花園。他解釋，廚所、廁所及浴室的去水位，全部駁往污水渠或糞渠，而麗晶花園部份單位有U型隔氣管，部份單位則見不到。他指，最先確診的是2樓單位，然後3樓、34樓及6樓陸續發病，懷疑經污水渠或糞渠傳播，但仍有待渠務署或屋宇署檢查，之後才能作決定。

環境保護署首席環境主任梁啟明亦指，檢視第6座的各樓層或發病單位後，發現所有喉管都無明顯破舊，但所有喉管都通往同一條污水渠，「D室完全在污水上連接起來，可能是細菌傳染的因素。」

危險性應較當年淘大花園低

不過，袁國勇稱當年淘大花園的天井位被圍實，但麗晶花園則有一邊是單向，故危險性應較當年淘大花園低。

袁國勇指，情況對該座向的居民有安全隱患，決定所有第6座D室居民都要遷去隔離營，直至渠務署或屋宇署檢查無問題後，才能遷回單位。

翻查資料，在2003年沙士期間，淘大花園成為重災區，當時共有300多人受感染。E座更是重災區，當時E座居民都要隔離。

後來調查報告發現，源頭是一名居於深圳的男子，在威爾斯親王醫院感染病毒後，曾到探訪住在E座的弟弟，並因肚瀉使用了單位的廁所，後來其弟弟及弟婦都感染了沙士。

報告亦指，淘大花園每座樓宇都有多條的直立式污水管，以收集所有樓層、同室單位的污水。這些污水管連接廁所、浴室等的地台排水口，而裝置都設有U形聚水器，但當時因乾涸而失效，未能發揮隔氣作用。由於糞便帶有病毒，使病毒經由大廈污水渠散播。

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