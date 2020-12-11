政府筍工｜政府今公開招聘180名二級私人秘書　起薪點16,565元

公務員事務局今日（11日）公開招聘二級私人秘書，起薪點為16,565元，頂薪可達31,750元，目標招聘180人，12月24日截止申請。申請人如獲取錄，會獲調派往各決策局及部門工作，提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常工作和會議日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。

公務員事務局今日公開招聘180名二級私人秘書。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

二級私人秘書主要提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等，會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

在入職條件方面，申請人必須在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績；中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘50字；以及具備一般商業電腦軟件(Microsoft Office Word 2016及Excel 2016)的應用知識。

申請人須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。獲邀出席面試的申請人，須參加《基本法》筆試。申請人在《基本法》知識測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。