調查指港人郊遊次數倍增　防疫用品垃圾現山野　環團籲妥善處理

疫情持續近一年，港人以郊遊代替外遊。有環團調查發現，受訪者由去年平均每月到訪郊野2.8次，大幅增加超過一倍多至今年的6.4次。在郊遊期間，四成受訪者會使用即棄口罩及消毒濕紙巾，每次郊遊平均製造約1.5個即棄口罩及近2張消毒濕紙巾垃圾。

環保團體綠色力量今（10日）發表新一份《香港郊野垃圾調查》，在10月23日至11月16日以網上問卷形式，訪問過去一年曾到訪郊野人士，成功收回481份問卷。調查發現，四成受訪者較以往更頻繁到訪郊野，由去年平均每月到訪郊野2.8次，大幅增加超過一倍多至今年的6.4次。



製造垃圾最多依次為紙巾、食物包裝和膠袋

逾六成受訪者認為，遠足山徑的垃圾問題嚴重，較往年明顯上升，是歷年調查新高，首三位最多受訪者郊遊時製造的垃圾，依次序是紙巾、食物包裝和膠袋，分別佔六成、五成及四成，平均每人每次郊遊產生每種垃圾1至2件。受疫情影響下，四成受訪者郊遊時會使用即棄口罩及消毒濕紙巾，每次郊遊，平均製造約1.5個即棄口罩及近2張消毒濕紙巾垃圾。

政府在郊遊地點增設加水站。（綠色力量提供）

逾一半受訪者會將垃圾帶離郊野



處理垃圾方面，超過一半受訪者會將垃圾帶離郊野。此外，逾九成受訪者有自備水樽習慣，分別有約六成半及五成半受訪者知道政府已於部分郊野公園的燒烤場、小食亭和管理站增設加水站或水機，以及加水設施位置。

綠色力量高級保育經理呂德恒提醒，口罩和消毒濕紙巾等易被大風吹走，市民要小心處理及保存，否則不但影響景觀及生態，亦有衞生風險。他又建議當局注意加水設施衞生問題，讓市民放心使用。