勞顧會新舊勞方代表促設失業援助金　盡快立法取消對沖

第四波新冠肺炎疫情持續，失業率維持6.4%高位。勞工顧問委員會新舊勞方代表今日（11日）召開記者會，促政府正視失業問題。現任委員鄧家彪形容，失業問題影響各行各業，形容為「失業海嘯」，問題已「水浸眼眉」，認為政府有需要設立失業援助金。

勞工顧問委員會新舊勞方代表今日（11日）召開記者會，促政府正視失業問題。（黃詠榆攝）

勞顧會現有勞方代表周小松、陳耀光、鄧家彪、梁籌庭、李國強，及新當選成僱員代的譚金蓮今日召開記者會。周小松批評，施政報告只著重長遠發展，漠視失業問題，拒絕建立有別於綜援的失業援助制度，在兩大政策取消強積金對沖、劃一法定假期方面，態度更是「消極不前」。

質疑再出投疫基金亦屬「錢俾僱主」

鄧家彪說，財政預算案諮詢正展開，各行各業都受失業問題困擾，他形容，如政府再不設失業援助金，如同無視現時「水浸眼眉」的失業問題，亦質疑盛傳推出的抗疫基金4.0，「係咪都係錢比僱主，僱員一個仙都無？」

勞工界建議，政府應盡快設立失業援助金，同時創造更多職位，並應履行承諾，提交取消對沖法案，及促進統一假期合理方案。

十年假期劃一方案 仍未獲勞顧會共識

在劃一假期方面，政府早前提出「十年方案」，惟未獲勞顧會共識，但勞福局局長羅致光早前透露，籌備法例草案工作仍持續進行。現任委員梁籌庭認為，如政府最終無視勞顧會的意見，直接立法是一個「危險的訊息」，亦是破壞現有機制，委員未來會繼續爭取在會內討論。

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