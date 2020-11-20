三成南亞裔因疫情被解僱　機構倡政府投資源培訓　發放失業援助

新冠疫情持續，多個行業出現裁員潮。香港天主教勞工事務委員會於本年7月至9月進行小規模調查，調查結果發現少數族裔群體就業處境嚴峻，有近七成受訪者表示就業狀況受到疫情影響，當中包括有三成人被解僱。機構促請政府投入更多資源，幫助少數族裔面對短期經濟困境，並開設更多以英語授課的職業培訓課程，為少數族裔提供更多就業機會。

調查結果發現少數族裔群體就業處境嚴峻，有近七成受訪者表示就業狀況受到疫情影響，當中包括有三成人被解僱。（黃穎津攝）

七成受訪南亞裔人士就業受疫情影響

香港天主教勞工事務委員會轄下教區勞工牧民中心-九龍於今年7月至9月期間，訪問83名南亞人士，了解疫情對他們工作及就業影響。受訪者主要來自尼泊爾及巴基斯坦，當中有近七成人（68.7%）表示就業狀況受疫情影響，當中包括31.6%被解僱、15.8%被迫減少工時、17.5%表示難以尋找新工作等。

此外，接近56%受訪者沒有受惠於政府抗疫支援措施，亦分別有77.8%及91.1%沒有申請「在職家庭津貼」及「綜援」計劃，他們大多因言語不通而未能獲悉有關計劃。亦有15.5%受訪者表示欲自力更生而拒絕申領綜援。調查亦發現有約四成（41.4%）受訪者曾接受食物援助服務，反映他們對食物援助有更大需求。

機構促請政府投放更多資源 提供上限19,000元失業援助

尼泊爾裔人士Reena表示，她在疫情前於酒店擔任房務員，月入約18,000元，唯今年7月因疫情而被解僱，只能暫時做日薪房務散工，收入減少超過一半。Reena指家中有2名女兒需要供養，自己也曾向親友借錢以渡過難關，而現在覓得工作是她的主要寄望。

教區勞工牧民中心-九龍中心主任畢雁萍促請，政府應投入更多資源為南亞少數族裔提供食物支援服務，加強宣傳。其次，政府亦應與職業訓練局及僱員再培訓局合作，開設更多以英語授課課程，為少數族裔提供更多就業機會。她亦建議政府可為失業人士提供失業援助，申領金額上限為19,000元，為期三月，協助他們渡過短期經濟困境。