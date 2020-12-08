25到29歲年輕人失業率急升2.4倍　樂施會促政府推失業津貼

新冠肺炎疫情重創各行各業，失業率攀升至近16年新高。樂施會分析政府統計處的數據，發現今年第2季貧窮住戶失業人急增至近11萬，當中25至29歲群組的增幅達至2.4倍，是眾年齡層之冠。 樂施會推算有75%貧窮失業大軍並不在綜緩網內，直指政府新一份施政報告未有針對失業問題對症下藥，年輕人更是處於「政策狹縫」，憂慮第4波疫情來襲令失業問題更嚴峻，促請政府透過關愛基金向貧窮線下的失業人士派發失業津貼，並將25至29歲人士納入協助年輕人增值的「展翅青見計劃」，吸引僱主聘用年輕人。

樂施會建議政府向貧窮線下的失業人士，發放每月至少5000元短期失業津貼。（林穎嫺攝）

樂施會比對政府統計處去年和今年第2季的「綜合住戶統計調查」數據，發現今年第2季的貧窮住戶失業人數升至近11萬，較去年同期多6.74萬人，增幅達1.6倍。而貧窮住戶的失業人數佔整體失業率45.5%，亦較去年同期的36.7%高出8.8%，當中逾一半人已持續失業3個月以上，逾20%更是失業逾半年。

11萬貧窮人口失業大軍中，有58%是被解僱或遺散，較去年同期急升2.5倍。雖然中老年群組為失業重災區，惟25至29歲亦有1.2萬人失去飯碗，較去年同期急升2.4倍，是眾年齡層之冠。政府的保就業計劃完結後，多間企業相繼宣布大裁員，樂施會憂慮裁員減薪潮會愈趨惡化，會有更多人加入失業大軍，或跌入最低工資行列。

樂施會總裁曾迦慧指，政府明言不會推出第3輪保就業計劃，而失業大軍只能依靠失業綜援暫時解困，惟該會推算只有2.7萬貧窮失業人口領取失業綜援，僅佔整體在貧窮線下的失業人口25%，成效成疑，批政府未有肩負保障弱勢群體的責任，更憂慮失業問題急速惡化，將加劇貧富懸殊。

特首林鄭月娥年初建議，透過關愛基金為失業人士擬訂現金津貼計劃，曾迦慧指相關措施最終未有落實，只是「象徵式」向合資格家庭發放單次平均約5000元的特別津貼。她促請政府重新考慮此措施，向能提供失業證明的有需要人士，發放每月不少於5000元的失業津貼，為期不少於半年，預計會有約8萬人受惠，涉款24億元。

▼政府收緊防疫措施▼

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樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅補充指，政府斥資800億推出兩輪保就業計劃，失業津貼計劃僅涉款24億元，是政府能夠負擔的開支，希望政府「一視同仁」，在支援企業的同時，亦能為基層提供適當援助。

曾迦慧又指，25至29歲的失業人士，正處於「政策狹縫」，政府欠缺協助他們的措施，建議當局將這個年齡層納內展翅青見計劃的服務範圍內，資助僱主聘請他們，讓他們能重投職場。她又建議當局，將更多課程納入「愛增值」計劃內，協助基層轉行。

最低工資委員會早前表示傾向將最低工資凍薪，曾迦慧直言反對，認為清潔工等前線工人一直站在抗疫最前線，卻未有得到相應的尊重，希望行會能行使最終決定權，將最低工資調升至不低於每小時41.4元。