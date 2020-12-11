新冠肺炎｜麗晶花園6座B單位首現患者　廁所抽氣扇等驗出病毒

新冠肺炎疫情持續爆發，政府疫情記者會公布，今日（11日）新增86宗確診，當中包括一宗麗晶花園關連個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在政府疫情記者會中表示，在涉事4個不同樓層的D單位，合共取走的22個環境樣本中，8個樣本驗出低病毒量，涉及渠口、渠面、廁所抽氣扇、廚房地台排水管等，當局預計12月19日會為住戶做第二次檢測。

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張竹君：咳嗽飛沫不會飛上抽氣扇

張竹君說，在麗晶花園4個D單位收集的22個環境樣本中，當中8個樣本都被驗到有病毒，且屬高病毒CT值，即病毒量低，涉事8樣本分別來自4個單位。

至於病毒來源，張竹君直言，現時本港流行的新冠病毒基本相近，即使進行基因分析，亦難分辨病毒來源，暫不確定單位之間有無傳播風險，考慮到一般咳嗽飛沫不會飛上抽氣扇，估計或屬洗手間的氣溶膠，再次提醒避免密室開抽氣扇。



新增確診個案住在6座一個B單位，而非之前爆疫的D單位，暫無發現其橫向及豎向有爆發，其他座向亦無初陽個案。但張竹君預告，將安排住戶在下周六（19日）接受第二次檢測。

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