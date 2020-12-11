新冠肺炎｜「廁所博士」視察麗晶花園　指有住戶改渠病毒易入屋

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，九龍灣麗晶花園第6座更成「疫區」。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（10日）指麗晶花園與2003年淘大花園於沙士時的傳播相似，原因是該廈的地渠及去水位最後均是接駁到污水渠。 香港廁所協會副主席熊志權今日（11日）到麗晶花園第6座視察，他發現不少住戶明顯有改裝渠位，改裝後排水管缺乏反虹吸氣閥，亦無駁入反虹吸管，易會令帶有病毒及細菌的氣體飄入屋。他提醒市民一星期至少倒一公升水至地台去水位，以免變得乾涸。

袁國勇昨日（10日）到麗晶花園視察後，指該處喉管設計如淘大花園般，廚房、廁所及浴室的去水位全部接駁同一糞渠，並直言6座已變成「疫區」。

香港廁所協會副主席熊志權今日到現場視察後，發現明顯有不少單位改裝過渠位，接駁面盆、浴缸等的排水管及聚水器缺乏反虹吸氣閥，亦無駁入反虹吸管，容易令水泵失效及塞掉，更會令帶有病毒及細菌的氣體飄入屋。他提醒市民聚水器要長期保持有最少8mm高水位，避免細菌或病毒氣體由聚水器進入家居中，「曱甴、老鼠都可以走入屋」。

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼

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另外，他指本港大部份新建樓宇均是採用如麗晶花園一樣的「單管式設計」喉管，即所有去水喉管亦是接駁到總糞渠，因此如聚水器乾涸，帶有病毒及細菌的氣體容易飄入屋。被問到如現時「單管式設計」喉管改至雙管式，即廁所獨立一條喉管，面盤、浴缸等則另一條喉管是否可行，他回應指工程「又要搭棚，要拆喉，無一頭幾個月都搞唔掂」，故市民唯一可做是定期倒水至地台去水位。