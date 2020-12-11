新冠肺炎疫苗｜由防疫到疫苗競賽　港下月有百萬劑　有望追上澳門

英國是全球首個率先大規模讓市民接種新冠肺炎疫苗的國家，全球的焦點由如何在防疫工作上做得更好，變成聚焦哪個地方的民眾可率先接種新冠疫苗。 香港政府今日（11日）公布已與兩間疫苗生產商訂購疫苗，而首批100萬劑疫苗最快可於下月到港，以前港府在採購疫苗的進度一直被落後。特首林鄭月娥今日公布在採購疫苗上有突破性進展，有令香港在亞太地區接種疫苗的競賽上扳回一城嗎？

圖為輝瑞新冠疫苗的設計圖片。（Reuters）

新加坡採新款RNA疫苗 明年首季出貨

全球多國研發的疫苗陸續進入第三階段，各地政府亦已爭相洽購疫苗，並有接種時間表。原本與香港建立「旅遊氣泡」的新加坡，其杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）與美國藥廠Arcturus Therapeutics共同研發疫苗ARCT-021，這款疫苗屬RNA核酸疫苗，可以單劑或多劑形式注射。疫苗今年7月開始臨床試驗，所有志願者都未有出現嚴重副作用，疫苗有望進入第三階段臨床試驗，最快明年首季出貨。

台灣：民眾不會早於明年3月接種疫苗

至於在疫情方面控制得極好的台灣，近日僅有零星輸入個案。其衛福部長陳時中今表示，各國疫苗研究結果比預期好，預期供應跟生產都會比預期快，但台灣民眾接種疫苗不會早於明年3月。台灣早前表示，已透過全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織（WHO）牽頭的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX），以及直接與藥廠接洽，望先取得約1,500萬劑疫苗，並計劃再購入額外1,500萬劑，足以覆蓋全台2,000多萬人口。

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澳門：應急疫苗最快今年年底到位

另外，同樣控制疫情得宜的澳門，其社會文化司司歐陽瑜本月2日透露，應急疫苗最快今年年底到位，會優先提供具風險的前線人員接種，而正在洽購的140萬劑疫苗，料明年上半年到位，會先供應外出工作及讀書人士使用。



有專家估計，澳門應急疫苗有兩個來源地，分別是內地或輝瑞（Pfizer）／BioNTech，但因後者需要特殊冷藏設備，故內地應急疫苗可能性較高，認為港府處於滯後，在參考數據後，可考慮引入應急疫苗。

日本：目標明年中為全國國民接種疫苗

日本政府已與三間藥廠簽約，分別是輝瑞、AstraZeneca及Moderna，合共訂購2.9億劑疫苗，足夠為該國1.45億人口每人打兩針。另外，日本厚生勞動省昨日（10日）宣布，政府將購入1.05萬個深凍冷藏櫃，以貯存部份需要冷藏在-70度的新冠疫曲。該省早前表示，計劃讓所有日本民眾能在明年6月底前，全部接種新冠肺炎疫苗。