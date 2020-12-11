新冠肺炎｜疫苗Q&A　有無得揀打邊種？　海外打針可回港免檢疫？

新冠肺炎疫情持續，世界各地對疫苗趨之若鶩，特首林鄭月娥今日（11日）公布，本港在採購疫苗上有「突破性」進展，港府已跟兩間藥廠達成採購協議，合共供應1,500劑疫苗，首批100萬劑最快明年初到港。 疫苗到港有望，但究竟港人最快何時可以接種？可否選擇心儀的疫苗注射？接種疫苗後是否可以自由出入境？疫苗Q&A為你解答。

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Q1. 政府現時採購哪幾種疫苗？首批疫苗最快何時供港？

政府採購數量為全港人口兩倍，若以每人接種兩劑計，即需1,500萬劑，政府最終目標訂購3,000萬劑。

政府已跟兩間藥廠達成採購協議。第一間是科興控股生物技術公司，可供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑可望最快明年1月到港。第二間是復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠，可供應750萬劑核糖核酸疫苗，首批100萬劑料最快明年第一季到港。

政府亦將與英國藥廠AstraZeneca達成協議，料可供應750萬劑疫苗，有關技術為不可複製性病毒載體，預計最快明年下半年到港。

另外，港府已加入世衞組織的新冠疫苗保障機制（COVAX），根據機制可獲得總人口35%疫苗劑量。

圖為12月8日，90歲老婦基娜（左）在英格蘭城市考文垂的地區醫院裏接受護士（右）為她注射輝瑞與BioNTech研製的新冠疫苗，成為全球首名接種的普通民眾。（AP）

Q2. 哪一類群組可優先接種首批疫苗？接種時間表如何？

政府將制訂供緊急使用規例，以599章修訂全新規例，冀用最短時間讓疫苗在香港註冊使用。政府亦會籌備優先群組大規模接種，即醫護人員、60歲以上長者、長期病患者、院舍職員等等，佔全港約300萬人口。隨後擴展至全港750萬名市民，目標2021年尾內完成接種。

特首林鄭月娥今日（11日）公布，本港在採購疫苗上有「突破性」進展，港府已跟兩間藥廠達成採購協議，合共供應1,500劑疫苗，首批100萬劑最快明年初到港。（資料圖片）

Q3. 市民能否選擇接種哪一款疫苗？政府會否強制市民接種疫苗？

答案是「不能」。政府強調，整個接種疫苗計劃由政府籌備，由採購至安排接種優次，都由政府管理，由於首批用作應急使用，市面上未必有供應，意味接種哪一種疫苗均由政府安排。政府又指出，接種疫苗屬自願性質，不能強制市民接種，但強調惠及家人、社會及可以旅行，相信會有更多市接種。

Q4. 市民如在海外接種疫苗，回港後能否獲豁免檢疫？

政府表示，現階段無法確認是否海外接種疫苗就可回港免檢，須視乎兩地管轄區評估。

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