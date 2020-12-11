新冠肺炎｜37宗源頭不明第四波新高　機場警區小型爆發百人需檢疫

第四波新冠肺炎疫情持續，今日(11日)錄得37宗源頭不明個案，為第四波疫情以來新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案涉及不同職業，包括一名夜更的士司機，其車牌為KD6773。 另外，機場警區有多名警務人員確診，今日再增兩人初步確診，包括一名警犬隊的領犬員；張竹君表示，情況屬小型爆發，有近百人需要檢疫，其中領犬員與之前的個案無關，屬源頭不明個案。

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不明源頭個案包括夜更的士司機 車牌KD6733

第四波疫情持續大半個月，今日再新增37宗源頭不明個案，創多日來新高；其次是12月4日的36宗，以及12月6日的35宗。張竹君表示，近日新增的源頭不明個案中，較多從事清潔、保安等，又有不少為老人家及婦女，今日更包括一名夜更的士司機，車牌為KD6733。

繼早前有3名駐守機場警區的警務人員確診新冠肺炎，今日警方再公布有兩名駐機場警區的警員初步確診，當中包括一名46歲警犬隊領犬員。張竹君表示，現時屬小型群組，不過領犬員如之前個案無關，屬於源頭不明個案。她續稱，已有近百人需要檢疫。

消息指，另一名今日初步確診的機場警區警員，為一名44歲警長，隸屬機場特警（ASU），連同早前同一警區確診的警員，當中有3人都是機場特警，早前曾接受訓練。消息指，部份密切接觸者被安排進入檢疫中心檢疫，當中包括兩隊警場特警及一隊軍裝警。

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