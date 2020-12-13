港媽兩日來回香港倫敦　接10歲女回港過聖誕　一起隔離爭時間相處

新冠肺炎疫情下，港府要求從高危地區抵港者隔離檢疫14天，而本月22日起，抵港者必須入住指定的36間酒店進行檢疫。70後的媽媽陳太，去年帶著女兒在街上偶遇警員驅散人群，感到人生安全受威脅，加上疫情下香港小學停課多時，她於是安排10歲女兒在本學年往英國留學。為了維繫親子關係，陳太及丈夫3個月來已兩度赴英探望女兒。得悉女兒昐回港過聖誕，陳太特地調動工作，兩天來回香港與英國接女兒回港，一起在酒店檢疫14天。 兒童獨行機票難求，陳太預計下月初須親自送女兒返英國，之後自行回港，迎接半年內第4度檢疫，即合共56天將在酒店中隔離度過。她直言，多次檢疫令她情緒消沉，而政府推行指定檢疫名單後，同一酒店的檢疫住宿費大增逾三成，令她頗為無奈。

+ 3 + 3 + 3

港媽經歷警暴 送10歲女赴英留學

現年44歲的陳太說，她擁有英籍，但希望女兒學習廣東話及感受香港文化，故一家人多年來在港居住，並安排女兒就讀資助小學，打算女兒升中後才轉到英國升學。然而，去年底與女兒在尖沙咀街頭突然遭手持警棍的警員大聲指罵，令她萌生去意。

我們當時是預備面試，都穿得頗得體，相信不會是他眼中的『壞人』，但他們很惡、很大聲地指罵。我怕他手上的警棍、催淚彈會打到女兒，卻又無力抱起她，當下恐懼大到不得了，原本去展覽只打算想有初步了解，但當晚就決定要認真找學校，今年9月送女兒去英國。

疫情送女兒出國 開學兩度飛抵陪伴

疫情下香港小學屢次停課，加強了陳太送女兒到英國的決心。覓得心儀寄宿學校後，她與丈夫在暑假先陪女兒到當地適應，至10月中學校假期時亦再飛抵當地探望女兒，二人兩次回港後須接受家居及酒店檢疫，前後共28天：「女兒年紀尚少，希望盡量陪伴她，丈夫部份生意在英國，而我有拍檔協助，可將工作調整至網上或遙距處理。」

陳太在12月1日晚上，由香港飛往英國，並預約了12月2日最早檢測時段，獲英國當地的陰性結果後，立即帶女兒做檢測，至傍晚領取女兒的陰性檢測結果後，二人便登機，連同航班延遲，二人在12月3日抵港。（受訪者提供）

女兒思鄉盼回港 港媽50小時內來回港英



由家居檢疫，轉到酒店檢疫，陳太直言檢疫隔離並「不易捱」，故原定與丈夫赴英陪女兒過白色聖誕，免女兒回港受「檢疫之苦」，未料訂好機票酒店後，女兒在11月中卻突然表示思鄉，希望回港見親友，考慮到女兒就讀學校容許國際生提早離校放假，陳太旋即更改機票，本月初親赴英國接女兒回港，一起在酒店檢疫14天，「始終是她第一年讀書，我不去接她，好似有點說不過去」。

當地學校寄宿生比例高，但國際生比例低，11月當地生可回家，可能女兒覺得不是味兒，又擔心今次不回來，以後未必有機會回港，所以想回港。我將聖誕機票改早些出發，由香港飛往英國，再帶女兒由英國回港，雖然40多個小時未試過躺平，但可以抱著個女，已經值得！ 陳太

陳太教路指，若打算在檢疫期間工作或學習，房間內須注意光線充足。（受訪者提供）

陳太與女兒的隔離期在本月17日（周四）才屆滿，惟二人預計1月5日回程，只有20天時間與親友共聚：「疫情下都無安排太多人聚集，都是分批約親戚見面，多數是行山或室外活動，希望空氣流通些，主要是見見老人家。」

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

陳太下月初送女兒返英國 將接受半年內第4度檢疫



陳太直言，理解抵港人士有需要檢疫隔離，惟政府支援不足，一度令檢疫人士相當苦惱：「大多酒店無列明是否接待檢疫客，要費時尋找位置、房間配套及收費都合適的酒店，再一一致電查詢收費及檢疫安排，花了很多時間及心機才找到這間酒店。」她教路指，房間須有一定走動及擺放行李的空間、光線充足及有煮食位置。

政府日前公布，本月22日起除中國內地的抵港人士，必須在指定的36間酒店內接受檢疫隔離。陳太說，正在入住的酒店亦在名單之內，惟同住14天，價錢已貴逾三成，「與女兒兩人床房14天都是6,022元，但入了檢疫名單、包三餐，最平已經要7,980元，房型可能比現在細，但這間酒店已是最平及最近屋企，即使不可以立即回家，靠近感受也會好一些，萬一需要什麼家人也方便買過來，所以就算貴，也無辦法。」

她解釋，現時機票難求，無成人陪同的兒童機票單程收費高達數萬港元，比她來回機票連同酒店檢疫費用更貴，故暫定下月初按原定安排，親自女兒送回英國，之後再回港，接受半年內第4度檢疫隔離。