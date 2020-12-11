新冠肺炎｜外國返港須指定酒店檢疫程序一文看清（附酒店名單）

為減低檢疫人士與其他人互相傳染，政府今天（11日）公布，本月22日起所有從中國以外其他國家抵港人士，須按《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指示，在指定檢疫酒店強制檢疫14天。檢疫酒店只可接待上述從檢疫人士，而政府會安排專車從機場接載他們往指定檢疫酒店，以減少他們與社區和其他客人的接觸。 除了抵港人士外，措施亦包括經衞生署批准與他們檢疫同住的家長或照顧者。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

抵港人士回港前須選定回港日期，然後在指定檢疫酒店預訂以抵港日期起計14晚的房間，如果旅客於12月21日或之前抵港，以及辦理入住手續，可繼續入住已預訂的任何酒店直至14天檢疫期完結，無須轉換酒店。他們登機前須向航空公司出示有關酒店預訂房間的確認書，否則不能登機。他們若在登機當日或14天內，曾到訪指定極高風險地區，須提供新型冠狀病毒病核酸檢測陰性等報告。

▼36間指定檢疫酒店名單▼

他們抵港完成入境檢疫程序、採集樣本、入境手續及認領行李後，須在接機大堂按指示乘搭政府專車到指定檢疫酒店辦理入住手續，不能中途要求下車，或選乘其他交通工具自行前往酒店。專車上均有職員確保檢疫人士在其入住的酒店下車，每輛車最多只會接載座位數目一半的乘客，並在完成每趟班次後清潔消毒。

指定檢疫酒店包括位於尖沙咀的香港喜來登酒店。（勞敏儀攝）

檢疫期間，抵港人士須按檢疫令要求，留在酒店房間檢疫14天，不得離開，亦不准訪客探訪。酒店會向他們提供每日三餐膳食，及在可行和合理的情況下照顧他們的其他需要。入住期間，他們須遵守酒店的要求及指引。

政府公布，本月22日起所有從中國以外其他國家抵港人士，須按在指定檢疫酒店強制檢疫14天。（資料圖片／余俊亮攝）

在檢疫期第11天，衞生署會安排檢測機構人員到酒店向檢疫人士派發檢測套裝，供他們在第12天自行採樣。有關人員會於第12天再到酒店收取樣本檢測，結果呈陰性的檢疫人士可於完成14天檢疫後離開酒店。如果檢測結果呈陽性，當局則會安排有關人士送院隔離治療。政府會派專責人員巡查指定檢疫酒店，確保酒店遵守相關要求。

完成檢疫後，檢疫人士辦理退房手續時，衞生署會再安排檢測機構人員到酒店向他們派發檢測套裝，檢疫人士須在到港後第19天在家中自行採樣，並按指示將樣本交到指定地點。