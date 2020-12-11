新冠肺炎｜金域檢驗又出錯　531的士司機未獲登記資料須重新檢測

運輸署表示，政府第599J章發出「強制檢測公告」，規定的士司機須在12月9日至22日期間接受檢測。 署方今日（11日）傍晚公布，昨晚（10日）收到承辦商金域檢驗香港有限公司通知，觀塘渡輪碼頭巴士總站的檢測中心，有職員未有在政府網頁為接受檢測的的士司機登記資料，以致樣本無法和司機的身分配對，531位的士司機因而無法通過電話短訊接收檢測結果。相關司機的檢測結果全部為陰性，但須再次接受檢測。

尚有1.25萬的士司機未有行動

運輸署公布，截至今日（11日）中午，已經有約27,500位的士司機透過熱線預約進行檢測，亦有超過11 000位司機已經完成檢測。政府呼籲的士司機盡早預約參與是次檢測，以保障個人安全，並協助減低社區傳播的風險。

以目前有4萬名的士司機計算，尚有12,500人未辦理檢測。根據署方公布，未在限期前做屬檢測，而又於本月25日至明年1月23日期間駕駛的士，即屬犯罪，可處即將實施的5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

531位的士司機全陰性 優先重新再檢測

運輸署昨晚收到承辦商金域檢驗香港有限公司通知，設於觀塘渡輪碼頭巴士總站的專屬檢測中心，在12月9及10日上午，有個別職員未有在政府網頁為接受檢測的的士司機登記資料，以致樣本無法和司機的身分配對，531位的士司機因而無法通過電話短訊接收檢測結果。相關司機的檢測結果全部為陰性。運輸署今日會以電話聯絡個別受影響的的士司機，優先安排他們於專屬檢測中心再次接受檢測。運輸署非常關注事件，並已責成承辦商全面檢視有關程序及改善流程，並承諾防止再發生類似事件。

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金域一個月內曾調亂化驗結果、疑出現「假陽性」

今次事件並非金域檢驗首次出錯。醫管局在11月25日公布，接獲金域通知處理陰性結果短訊的聯絡資料時出錯，使2,972名市民收到其他人的陰性結果，當中6人本來應為陽性，有4人涉歌舞群組。當時醫管局要求承辦商全面檢視系統及修正錯誤。

金域亦承辦高危群組檢測，過去多次為的士司機提供檢測服務，有4名於同日確診的司機，有可能是「假陽性」的個案。