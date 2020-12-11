新冠肺炎｜3大廈爆疫 寶達邨達怡樓居民轟政府反應慢：應即派樽

第四波疫情持續，今日（11日）新增86宗個案，衞生防護中心發現有三大廈同樣出現多宗確診個案，包括黃大仙龍蟠苑龍珊閣、大埔廣福邨廣智樓及觀塘寶達邨達怡樓，將向住戶派樽。

有達怡樓居民認為，屋苑內有不少長者、小朋友，政府應晚上便即時派樽，直斥反應十分慢；而龍珊閣則有居民擔心，大廈會變成麗晶花園翻版，疫情惡化時需要撤離，期望政府在強制檢測、撤離方面，有清晰準則，快速應對，居民亦可有所準備。

黃大仙龍蟠苑龍珊閣有多名居民確診。（盧翊銘攝）

衞生署今日公布黃大仙龍蟠苑龍珊閣出現3宗個案，涉及 3個單位；大埔廣福邨廣智樓有5宗個案，涉3個單位；觀塘寶達邨達怡樓有7宗個案，涉及3單位，衞生防護中心會向三個屋苑派樣本樽。

觀塘寶達邨達怡樓有7宗個案，涉及3單位。（黃詠榆攝）

當中達怡樓錄得最多個案，惟衞生署今日晚目前仍未到場派樽。達怡樓居民麥先生炮轟政府反應慢，強調應即時派唾液樣本樽。

做嘢先得㗎，唔好咁遲，呢度好多長者、小朋友，有冇搞錯呀？我仲以為返到嚟，會有人派樽畀我哋。 寶達邨達怡樓居民麥先生

麥先生認為，過去政府大半年有做防疫措施，包括加強清洗等，但有時不夠果斷，「個virus （病毒）唔係你做得好，佢就唔嚟，你都唔知佢幾時嚟！」

張太炮轟政府動作慢，憂慮自己是隱性患者，「當然想盡快做檢測」。（黃詠榆攝）

另一居民張太亦轟動作慢，憂慮自己是隱形患者，「當然想盡快做檢測。」她斥批評政府防疫工作後知後覺。對於大廈錄得多宗確診個案，她明言相當擔心，會盡量留家，減少外出，「街市亦算人多風險高，故會一次過多日餸。」

有龍珊閣住戶到管理處領樽。（盧翊銘攝）

龍蟠苑龍珊閣居民憂變麗晶花園6座2.0

至於龍蟠苑龍珊閣方面，衞生署早前提供了500套樣本收集包，居民今日可到管理處領取。已領樽的高層住戶彭小姐說：「出街之前已經攞咗，驚返嚟時唔夠。」她又指，對大廈目前出現三宗確診個案，感到十分擔心，外出買餸會戴手套，亦憂慮疫情惡化，需要撤離時，變成麗晶花園第6座「翻版」，「我屋企又有狗仔，翻工又點呢？幾方面都好擔心。」她認為目前衛生署實施封鎖、撤離等政策準則含糊，「最希望同返啲僱講主講，有實則支援。」

低層住戶陳先生透露，出現第一個個案時，公司已要求先檢測，故早前已自行到社區中心檢測，結果呈陰性，批評政府反應太慢，「做啲嘢太遲，應該第一宗個案就派樽，起碼唔會話有三單先知」，自行做好防疫措施。他亦擔心，若疫情惡化，突然有撤離行動，過程會相當倉卒，「唔知會唔會影響我份工。」

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