新冠肺炎｜衞署2職員染疫　旺角學童牙科診所手術助理員昨有上班

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（11日）公布，兩名人員初步確診，其中一人於亞皆老街賽馬會學童牙科診所（三樓），任職牙科手術助理員，最近一次當值日期為昨日（10日）。衞生署指，該名員工無接觸病人，工作時亦有佩戴口罩，當值期間體溫正常，涉事診所今日暫停服務，以進行全面清潔和消毒。

至於另一宗個案，為政府中藥檢測中心一名非醫務人員，主要在辦公室進行中藥研究工作，無需接觸公眾。

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（11日）公布，兩名人員初步確診。（資料圖片）

衞生署表示，該名牙科手術助理員主要負責治療大堂支援服務，她的一名親屬為確診個案，昨晚接獲衞生防護中心通知，檢測結果初步呈陽性，沒有出現病徵。而該助理員昨日曾上班，工作上並無接觸病人，工作時有佩戴外科口罩、體溫正常，亦有與接觸人士保持適當社交距離。

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中藥研究員為確診者的密切接觸者

至於第二宗個案，涉及政府中藥檢測中心一名非醫務人員，主要在辦公室進行中藥研究工作，無需接觸公眾。署方表示，該員工是一個確診者的密切接觸者，最近一次上班日期為周一（7日），執行職務前體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。

衞生署稱，該員工的工作地點，即位於沙田香港科學園的辧事處已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒，並已對以上兩宗個案，展開流行病學調查及接觸者追蹤工作。

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