新冠肺炎｜外國返港男子脫下檢疫手環判監緩刑　累計82人被定罪

新冠肺炎疫情持續，兩名男子因違反強制檢疫令，分別自行離開檢疫地點及脫下手環，被控違反檢疫令，今日（11日）分別被判即時監禁14日，及監禁兩星期緩刑12個月。衞生署指，截至今日，共有82人因違反檢疫令被法庭定罪，最多被判監禁三個月。

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內地返港男子擅自離開檢疫地點判囚2星期

首宗個案涉及一名52歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月24日離開其檢疫地點。他被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。

第二宗個案涉及一名62歲男子。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於11月5日脫下其手環。他被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）第8（4）及8（5）條，今日於東區裁判法院被判處監禁兩星期，緩刑12個月。

衞生署發言人表示，截至今日，共有82人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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