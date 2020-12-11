新冠肺炎｜一個月內約30幢大廈現4宗或以上確診　僅3幢須強制檢測

本洗新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（10日）首公布，若在同一幢大廈有四個單位出現不相識確診者，當局就可能發出強制檢測令。《香港01》翻查過去一個月的資料，發現至少29幢住宅大廈曾出現4宗或以上確診，惟當中僅3幢須強制檢測。旺角利民大廈及南區海怡半島怡雅閣曾分別錄得9宗及7宗確診，住客仍毋須強制檢測。 衞生署在第三波疫情開始，不再向外界公布每宗個案的流行病學關連。外界難以推測同一幢大廈的個案是否互相相識，因此難以評估須強制檢測的風險。《香港01》已向衞生署查詢有關個案的關連，以及強檢準則的時效，未獲回覆。

《香港01》翻查11月14日至昨日（12月10日）的確診大廈名單，發現至少29幢大廈錄得4宗或以上確診，其中旺角利民大廈至少9名住戶先後確診（個案編號：5512、5533、5588、5660、5662、5665、5666、6369、6544），患者最早由上月15日開始發病，最後一人在12月3日確診。

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億元豪宅花園台2座共有6人確診

葵盛西邨8座、九龍灣麗晶花園6座及馬鞍山錦豐苑錦蕙閣分別有22名、7名和4名居民染疫，整幢住客須強制檢測。

其他爆疫大廈方面，南區海怡半島怡雅閣共有7人確診；半山億元豪宅花園台2座和黃大仙東頭（二）邨貴東樓有6人確診；大埔布心排村、屯門友愛邨愛明樓、粉嶺華明邨富明樓、將軍澳厚德邨德富樓、秀茂坪寶達邨達怡樓、黃大仙宏景花園2座、彩虹邨錦雲樓及灣仔鴻福大廈各有5名住戶確診，以及其餘15幢有4人確診的大廈均不在強制檢測名單內。

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衞生署不再公布每宗個案關連關係難監察

有關強制檢測的準則，食物及衞生局副局長徐德義昨日遭多次追問，稱「好難有單一指標」。而衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，若在同一幢大廈有四個單位出現不相識的確診者，當局就可能發出強制檢測令，但仍須視乎實際情況。

然而，衞生署在第三波疫情開始，不再向外界公布每宗個案的流行病學關連。外界難以推測同一幢大廈的個案是否互相相識，因此難以評估須強制檢測的風險。

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麗晶花園6座爆疫情況機率低於千分之二

呼吸系統專科醫生梁子超稱，每名患者的潛伏期不一，四宗個案相繼確診的時間可長達數周，認為署方須密切留意。他指出，一般牽涉四個單位的爆發不算太高風險，強制檢測屬預防性質；但倘大廈出現特別危險因素，譬如麗晶花園6座出現垂直傳播，連續四個同座向單位相繼確診的機率低於千分之二，幾乎可排除偶然發生的可能性，衞生署便應盡早介入。梁子超直言，政府追蹤患者的工作時常滯後，若市民比政府早發現潛在風險，擔心在住宅染疫，便應自行接受檢測。