確診大廈｜最新患者居所全覽　秀茂坪4邨錄34宗確診　寶達邨重災

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（11日）新增86宗確診個案，累計增至7,378宗。衞生防護中心更新確診者住宅名單，秀茂坪一帶多個屋邨再有新確診個案，當中寶達邨新增4宗、安泰邨1宗、秀茂坪邨1宗。在過去14日內，連同秀茂坪南邨，四邨錄得34宗個案，寶達邨佔16宗。

寶達邨達怡樓及達顯樓各増2患者

衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，寶達邨新增4宗確診個案，一名27歲男子（#7314）及一名35歲女子（#7324），居於達怡樓。至於一名63歲女子（#7307）及一名55歲女子（#7317），則居於達顯樓。

安泰邨秀茂坪邨各有兒童中招招



另一方面，安泰邨智泰樓亦有1宗確診個案，為一名12歲女童（#7327）。至於秀茂坪邨，則新增一宗確診個案，為一名2歲男童（#7348），居於秀華樓，以上個案皆與本地個案有流行病學關連。

▼11/12新冠肺炎確診者住所▼

寶達邨累計16宗 秀茂坪邨11宗

翻查過去14日資料，秀茂坪一帶四邨寶達邨、秀茂坪邨、秀茂坪南邨、安泰邨，錄得共34宗確確診個案。當中寶達邨佔16宗，7宗居於達怡樓，4宗居於達顯樓，其餘則居於達翠樓、達欣樓等；安泰邨佔4宗，3宗居於智泰樓；而秀茂坪邨佔11宗；秀茂坪南邨佔3宗。



衞生防護中心周五發現，全港有3座三廈出現多宗確診個案，包括觀塘寶達邨達怡樓有7宗，涉及3單位，將向居民派樽檢測。

最新名單又顯示，多個屋邨續錄得新個案，包括大埔廣福邨、沙田水泉澳邨、九龍城何文田邨等。另外，一名46歲男子（#7342），於本月10日病發，為無源頭個案，居於青衣已婚警察宿舍A座，為機場警區46歲警犬隊領犬員，令該警區累計有5人確診。

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼

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此外，再有中產或豪宅有居民染疫，九龍城皆富閣有兩居民中招，美寧臺則有一人染疫。大埔白石角海日灣 II5 座也出現一宗個案。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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▼近14日確診者居所及行蹤▼