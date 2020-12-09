確診大廈｜貝沙灣14日5個案　再有患者居渣甸豪庭　寶盈花園上榜

第四波新冠肺炎疫情持續，周二（8日）新增100宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，其中南區大型屋苑貝沙灣再次上榜，在14日內已錄得5宗個案，灣仔渣甸豪庭亦再現患者。在居屋方面，有患者居於西貢寶盈花園、富康花園。

另外，亦有患者分別居於永定道消防已婚宿舍1座、消防處將軍澳員佐級人員宿舍1座。

一名31歲女子（#6991）於本月6日病發，為無源頭感染本地個案，居於薄扶林貝沙灣南灣6座。（資料圖片）

根據最新的住宅名單，有豪宅再現患者。一名31歲女子（#6991）於本月6日病發，為無源頭感染本地個案，居於薄扶林貝沙灣南灣6座。翻查資料，在14日間，有3名患者（#6792、#6880、#6881）居於貝沙灣2期南岸6座，1名患者（#5885）居於貝沙灣南灣9座，貝沙灣累計5人中招。

▼8/12確診者住所全覽▼

富康花園5座患者屬日出康城/啟德地盤群組

至於一名35歲男子（#7054），於本月6日病發，與本地個案有流行病學關連，居灣仔渣甸豪庭。另亦有患者居於觀塘麗港城、北區粉嶺名都、沙田金獅花園等。



在居屋方面，西貢有屋苑上榜。一名61歲女子（#7039）於上月27日病發，與本地個案有流行病學關連，居於將軍澳寶盈花園5座。另外，一名64歲男子（#7040），於本月４日開始病發，為日出康城/啟德地盤群組之一，居於將軍澳富康花園5座，此前富康花園7座也有居民染疫。

衞生防護中心兼職人員居紀律部隊宿舍

另外，根據大廈名單，一名57歲男子（#7028），於本月4日病發，與本地個案有流行病學關連，居於黃大仙永定道消防已婚宿舍1座。另一名55歲男子（#7056），於本月5日病發，與本地個案有流行病學關連，居於西貢消防處將軍澳員佐級人員宿舍1座。二人為衞生防護中心家居檢疫小組兼職人員，於中心大樓4樓工作。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

+ 50 + 50 + 50

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼