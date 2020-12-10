確診大廈｜麗晶花園爆疫　全港20多個屋邨有新增患者　名單全覽

社會新聞
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本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天（9日）新增104宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，涉及港九新界20多個屋邨，一名3歲男病童（＃7105 ）居於南區田灣懲教署職員宿舍，犀與本地個案有流行病學個案。

繼葵盛西邨8座，政府晚上發出公告指，麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測，昨天有一名確診患者居住該大廈。

新增患者住所未再有超級豪宅，不過也有私人屋苑如北區的高爾夫．御苑、南區的海怡半島、元朗的譽88及中西區縉城峰也錄得確診個案。

葵盛東邨盛富樓有一患者居住

葵盛西邨8座今天再添4宗個案，（個案7149、7150、7151和7152），葵盛東邨盛富樓有新增一宗個案。葵青的石籬(二)邨石榮樓、長宏邨宏毅樓和大窩口邨富雅樓也有確診患者。

觀塘有五條屋邨有確診個案，包括和樂邨、牛頭角上邨、秀茂坪邨、秀茂坪南邨
和寶達邨，寶達邨有三幢大廈有確診，分別是達翠樓、達顯樓和達富樓。

黃大仙的彩虹邨、彩雲(二)邨、樂富邨宏康樓和東頭(二)邨。沙田廣源邨、顯徑邨、乙明邨和美林邨，以及大埔太和邨等亦有確診患者。

葵盛西邨出現新冠肺炎爆發群組，昨日續有居民排隊接受檢測，部份樓層以膠帶圍封。（羅君豪攝）

麗晶6座三患者屬歌舞群組

政府晚上發出公告指，麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測，昨天有一名確診患者居住該大廈。自上月23日起，共有7名患者居於麗晶花園第6座，當中有3名屬於歌舞群組。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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