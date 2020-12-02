聶德權：安排現職公務員宣誓準備工作近尾聲　正釐清拒簽後果

政府早前宣布現職公務員將安排一次過宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠特區２工聯會議員郭偉强在立法會提出的書面質詢，問及政府在落實適用於今年7月1日前受聘的公務員安排之前，會否設立渠道讓公務員自願宣誓或簽署聲明。 公務員事務局局長聶德權回應指，當局已決定推行現職公務員宣誓或簽署聲明時，會全體一次過進行，並非分階段落實，而有關敲定和落實安排的準備工作已接近尾聲。

拒簽聲明令人懷疑是否適合執行公務

聶德權表示，由於誓言式聲明內容是公務員的一貫責任及承擔，如現職公務員不簽署聲明或宣誓，會令人質疑是否具備作為公務員的基本責任感及承擔，除了升遷必然受影響，管方亦可能對該人員是否適合繼續執行公務有懷疑，目前正諮詢法律意見，釐清和確定若有不簽署聲明或宣誓者，管方須採取的跟進行動。他指，公務員事務局會在短期內按既定機制與主要的公務員團體溝通，然後盡早公布。

他又提到，今年7月1日至10月31日期間，加入特區政府並已作出聲明的公務員，共有約2980名人員，分別來自約140個職系，期間未有公務員因不作出有關聲明而被終止聘任。