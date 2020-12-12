廣華醫院隔離病房女護士初步陽性　中建大廈李念弘醫生確診

第四波疫情持續，廣華醫院隔離病房一名女護士，於12月11日發燒、發冷及咳嗽，到院內急症室求診，檢測後對病毒呈初步陽性，目前情況穩定。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，她於12月7日至9日休假，12月11日最後一天上班，職責是護理確診病人，工作時有穿著足夠裝備，暫時未知感染源頭。女護士僭伏期曾與家人及朋友用膳，有一位護士與患者用餐時，無戴口罩短暫傾談，被列作緊密接觸者。她指，醫院已安排病房員工檢測，並消毒病房、更衣室及茶水間。

廣華醫院隔離病房一名女護士經檢測後對病毒呈初步陽性反應。（資料圖片）

另外，廣華醫院一名支援服務員工於12月10日清潔確診者病格，有戴手套及身穿保護衣，但無配戴合適的呼吸器，中心將他列為緊密接觸者，須接受檢疫及檢測。何婉霞表示，無病人或醫院服務受到影響，提醒員工工作時要穿著合適裝備。

衞生防護中心公布，中環中建大廈的李念弘醫生昨日確診，他於12月8日起不適，同日無上班。中心已要求停診，正追蹤緊密接觸者，並呼籲病人要做檢測。另外，在炮台山電氣道183號馮明杰醫生診所任職的一名護士今日確診，她有家人確診，應是相關個案，本月8日起不適，診所所有人要檢疫。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼