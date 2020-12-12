新冠肺炎｜港大孔繁毅：第四波病毒威力無變　病人遲入院礙治療

本港第四波疫情持續嚴峻，重症病人有年輕化趨勢，深切治療部病床使用率達約75%，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（12日）出席網上論壇時表示，根據研究資料顯示，第四波疫情的尼泊爾病毒株與九月無異，病毒威力與早前無分別，但今期的病毒載量高，或與天氣冷有關。

本港第四波疫情持續嚴峻，重症病人有年輕化趨勢。（資料圖片）

孔繁毅認為，第四波疫情的年輕患者增加，並出現肺炎症狀，原因是部分人較遲入院。他以瑪麗醫院情況為例，部分患者病發時沒有病徵，「覺得自己無咩嘢，無及早就醫」，確診後入院時，已是發病後第七日，甚至踏入第二周的「炎症期」，所以用藥後的效果較為遜色，需要處方類固醇。他指，新冠肺炎病人有三個階段，在首周越早用藥，效果更好，可有效壓抑病毒指數，減低出現炎症或併發症。他舉例瑪麗醫院一位年老的病人，病毒指數CT值呈單位數，即有十億、百億的病毒，但只要及早治療，病人少於一周已可出院。

全港四患者用人工肺 呼吸機無短缺

至於疫情下本港醫療系統的承受力，孔繁毅表示，香港相比其他西方國家，資源方面仍然充裕，防控感染控制表現好，病人可「早入院、早用藥」，要進入深切治療部（ICU）的病人相對比較低。對比美國紐約疫情，孔繁毅表示，紐約由三月至今，ICU病床使用率達到百分之100，呼吸機不敷應用，「人工肺」甚至短缺。他指，第四波疫情下，本港近星期ICU病床使用量有壓力，但呼吸機並無短缺，全港有4位患者使用「人工肺」，不過，他仍然期望政府可以提供更多支援，一旦疫情惡化，本港仍足以應對未來大規模的爆發。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，第四波疫情的尼泊爾病毒株與九月無異，病毒威力與早前無分別，但今期的病毒載量高，或與天氣冷有關。（資料圖片）

新型冠狀病毒有機會成為季節性流感病

孔繁毅認為，新型冠狀病毒有很大機會成為類似季節性流感病，市民接種疫苗後，仍需要待半年至一年時間，觀察疫苗產生的抗體是否會隨時間下跌，才可判斷是否有需要每年接種疫苗。

孔繁毅續指，港大研發的噴鼻式疫苗最快今年底至明年初，進入第一期的臨床測試，如測試證明安全有效，有望2022年展開大規模的第三期臨床測試，「過關」後才能註冊及推出市面。他又呼籲市民接種流感疫苗，以減底雙重感染及引發的併發症。