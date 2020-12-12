新冠肺炎｜麗晶花園改派籌等檢測　居民倡「靠自己」夾錢驗渠

麗晶花園6座、4座及18座都出現同座向多戶確診，政府在麗晶花園羽毛球場設立的臨時檢測中心今（12日）開放予非強制檢測人士接受檢測，有街坊提前逾一小時排隊取籌，認為可以增加籌數，讓更多人接受檢測。有麗晶花園業主居民亦建議業主「靠自己」夾錢驗渠換渠。

麗晶花園檢測中心過去多日都大排長龍，今日推行派籌做法，全日共派400張籌，分上下午派發。早上10時派籌前，已有過百居民輪候，有保安員點算人數截龍。每人只能取一張籌，即使有居民欲為家人多取一張也被拒。黃太和女兒8時多就排隊，認為一日400張籌太少。

吳太居於5座，形容被出現多宗確診的4座和6座「夾住」，故今早約9時就到場排隊，丈夫取得40多號籌，但自己因走去洗手再落樓，短短數分鐘已要取60多號的籌。

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樓上單位曾改動廁所 倡全屋苑驗喉

李太今早沒有取籌，但見無人排隊，中心職員也讓她做檢測，期望有檢測結果就可安心點，指檢測中心在邨內對長者會更方便。她表示，樓上單位曾改廁所，擔心會因而令病毒傳播至她的單位，故今亦會找管理處商討，看能否全個屋苑檢驗喉管，認為現在只能「靠自己」，因「政府顧得頭嚟顧唔到腳」。

沙士後換喉 但無處理U型渠

居於4座的張太亦指，大廈有部分座向單位設計是廁所對正客廳，指部分住戶不喜歡會改裝，認為改廁所渠情況常見。她說，屋邨在2003年沙士後曾大規模換喉，但無處理U型渠，建議屋邨業主夾錢換U型渠，讓住戶更安心。

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