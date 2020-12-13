張建宗：首批疫苗先為醫護、長者等接種　冀明年內供應大部分市民

政務司司長張建宗指，疫情嚴峻，全港市民盡快接種疫苗對本港回復正常生活至為重要，政府的目標是在2021年內為大部分香港市民提供疫苗，透過由政府主導的疫苗注射計劃讓市民以自願形式免費接種；首批疫苗會優先為醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等高風險群組接種。

政務司司長張建宗指，政府採取更嚴厲和更精準的防疫抗疫措施，務能達到「清零」。(資料圖片)

張建宗今(13日)於網誌以「強化措施 遏止疫情 首批疫苗 下月到港」為題，他指，面對持續嚴峻的疫情，香港特區政府堅守「外防輸入 內防反彈」的策略，採取更嚴厲和更精準的防疫抗疫措施，務能達到「清零」。同時，政府已經與科興控股(香港)有限公司﹙Sinovac﹚達成初步協議，目標是向香港提供750萬劑量的疫苗，第一批100萬劑量的疫苗最快可望於明年1月到港。

此外，政府亦與復星醫藥達成協議，將會取得最多750萬劑量由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的mRNA疫苗，供港的疫苗將於歐洲生產。首批100萬劑量的疫苗預計最快明年第一季交付。以上兩款疫苗，在每人接種兩劑的情況下，採購量足夠覆蓋全港人口。

另外，政府亦將購入750萬劑由阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發的疫苗。有關疫苗預計最快明年第二季尾開始分批抵港。

港府已展開緊急立法工作 冀加速疫苗註冊



同時，港府為加速疫苗在香港的註冊程序，讓疫苗盡早能於本港使用，已展開緊急立法的工作，容許在香港緊急使用任何經證明安全及有效的疫苗。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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市民可以自願形式免費接種



他指，全港市民盡快接種疫苗對本港回復正常生活至為重要，政府的目標是在2021年內為大部分香港市民提供疫苗，透過由政府主導的疫苗注射計劃讓市民以自願形式免費接種；首批疫苗會優先為醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等高風險群組接種。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

12月22日零時零分起 實施指定檢疫酒店計劃

此外，為加強防止外地輸入個案，政府由本周二﹙12月15日﹚起，將原先旅客自行提供「深喉唾液樣本」改為由專人採樣的「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，確保樣本採集的質素；而自12月22日零時零分起，亦會實施指定檢疫酒店計劃，規定所有從中國以外其他國家抵港人士，必須按相關規例的指示在指定酒店接受14天強制檢疫，期間不得離開，也不能接受訪客探訪，以減低社區傳播風險。

▼36間指定檢疫酒店名單▼

張建宗指，政府會積極採購疫苗，盡最大努力全速籌備大規模疫苗接種計劃，又指防疫絕非靠運氣，市民的防疫意識和行動至為重要，「我誠懇呼籲市民，在這非常時期，應暫停社交活動和家庭聚餐。畢竟居家抗疫會確保我們有一個平安和健康的冬至及聖誕節。」