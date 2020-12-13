新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心民安隊隊員初步確診　區院後勤員工染疫

一名在竹篙灣檢疫中心當值的民眾安全服務隊隊員初步確診新冠肺炎。他在12月11日感到不適，經初步測試後於昨日（12日）得知病毒測試呈陽性反應。患者負責於指揮中心接聽熱線電話，無需接觸公眾或檢疫人士，他工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，最後一次當值為12月10日。 此外，一名在區域法院負責後勤支援工作的員工亦確診新冠肺炎。

一名在竹篙灣檢疫中心當值的民眾安全服務隊隊員初步確診新冠肺炎。（資料圖片 / 張浩維攝）

民眾安全服務處表示高度關注事件，正與衞生署保持緊密聯繫，並主動提供該名隊員近日的當值記錄等資料，以便衞生署安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名隊員可能有接觸的人士，均獲安排接受病毒檢測。民安處亦已立即通知衞生署安排清潔及消毒該名隊員曾經工作及逗留的地方。民安處又指，會靈活調派人手，確保竹篙灣檢疫中心的相關服務不受影響。

區院後勤支援員工昨晚確診

至於同樣染疫的區域法院後勤支援員工，工作不需要接觸法庭使用者。她因身體不適，於12月9日求診，並於昨晚確診。她最近一次返回法院上班的日期為12月7日。司法機構已立即安排清潔和消毒法院內相關辦公室和公眾地方，並已完成有關清潔工作，目前亦無接獲衞生防護中心通知，有任何員工或其他人士被列為該員工的密切接觸者。