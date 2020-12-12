新冠肺炎｜確診者曾到瑪麗醫院牙科診所接受治療　衞生署指已消毒

撰文：黃金棋
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本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署今日（12日）公布，一名確診新型肺炎人士，曾於昨日（11日）到衞生署轄下的瑪麗醫院口腔頜面外科及牙科診所接受治療。
當局指有關應診人士候診期間一直有佩戴口罩，同日下午確診新型肺炎，而當時當值的醫護人員有佩戴口罩和備適當的防護裝備。當局已安排診所進行徹底清潔和消毒，目前診所職員未有出現病徵或有確診個案。
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衞生署指，有確診人士曾於昨日到訪瑪麗醫院口腔頜面外科及牙科診所接受治療。有關應診人士於昨日上午到該診所接受治療，候診期間一直有佩戴口罩，同日下午確診，當時當值的醫護人員有佩戴口罩和備適當的防護裝備。而瑪麗醫院接獲通知後，並已即晚安排診所進行徹底清潔和消毒，並完成有關程序。
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當局指因應疫情，牙科診所已加強感染控制措施，包括所有人員進入診所時必須進行體溫檢測及進行健康申報。牙科服務在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為屬下人員提供口罩和其他防護裝備，以及加強診所的清潔和消毒。所有職員均佩戴口罩工作及時刻注意手部衞生。
一名確診新型肺炎人士，曾於昨日（11日）到衞生署轄下的瑪麗醫院口腔頜面外科及牙科診所接受治療。（資料圖片）
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