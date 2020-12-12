新冠肺炎｜確診者曾到瑪麗醫院牙科診所接受治療　衞生署指已消毒

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署今日（12日）公布，一名確診新型肺炎人士，曾於昨日（11日）到衞生署轄下的瑪麗醫院口腔頜面外科及牙科診所接受治療。

當局指有關應診人士候診期間一直有佩戴口罩，同日下午確診新型肺炎，而當時當值的醫護人員有佩戴口罩和備適當的防護裝備。當局已安排診所進行徹底清潔和消毒，目前診所職員未有出現病徵或有確診個案。