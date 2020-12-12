新冠肺炎｜高等法院大樓後勤支援員工初步確診　大樓運作無影響

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多個政府部門亦有職員確診。司法機構今日（12日）表示，一名負責後勤支援工作的員工今日初步確診新型肺炎。該名員工於高等法院大樓工作，其工作並不需要接觸法庭使用者。 司法機構指，已立即安排清潔和消毒法院大樓內相關法庭、辦公室和公眾地方，有關清潔工作已經完成，沒有影響法院大樓運作，法院大樓亦會於下周一（14日）如常開放。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

司法機構表示，該名確診員工於高等法院大樓工作，周四（10日）感到不適，並於今日初步確診。司法機構目前並無接獲衞生防護中心通知，有任何司法機構員工或其他人士被列為該員工的密切接觸者。司法機構指已立即安排清潔和消毒法院大樓內相關法庭、辦公室和公眾地方，有關清潔工作已經完成，沒有影響法院大樓運作。

司法機構會繼續嚴格實施適當的預防及人流管理措施，包括加強清潔和消毒公用地方，要求所有進入法院大樓的人士接受體溫檢測，除非法官另有指示，須時刻佩戴口罩，以及實施適當的管理措施以控制人流和避免人群聚集。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼