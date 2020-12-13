觀塘重建二、三發展區新商場明年4月營業　15戶於「裕民里」復業

市建局觀塘市中心重建項目進行多時，市建局行政總監韋志成今日（13日）發表網誌，指在第二、三發展區的項目工程上，可按原訂時間表在上月底完成驗收工作，並取得政府發出的「入伙紙」。項目內的商場，預計在明年4月營業，15個曾於第五發展區(即觀塘裕民坊一帶)違規構築物經營的用戶，將會遷入商場內的預留店舖區「裕民里」復業。

「裕民里」舖位(圖左)最快於明年1月交予經營者裝修，市建局早於年中安排經營者視察場地。（市建局圖片）

以往裕民坊一帶15位商戶選擇遷置安排 可落戶「裕民里」

韋志成表示，在第五發展區中，有98個違規構築物存在已久，他們於2018年曾向佔用人發出特別搬遷方案建議，包括合資格的經營者提供遷置安排，在日後第二、三發展區落成的商場部分，預留店舖讓有意繼續留下經營。他表示，在接受特別搬遷方案建議的經營者中，共有15位選擇了遷置安排。



韋志成說，預留給經營者回遷的商舖部分，將命名為「裕民里」。現時該新商場已取得「入伙紙」，現正進行商場的內部裝修、機電系統測試及細部設施的執收工作。現時經營者已選訂了舖位，當簽署租約後，預計在明年1月便可收舖。

至於公共運輸交匯處及小販市集，他稱當政府部門完成驗收及接管後，將相繼投入運作。



要繼續第四、第五區清場工作

韋志成又指，隨項目第二和三發展區落成後，將完成餘下第四及第五發展區的清場工作。在第五發展區(即觀塘裕民坊一帶)內，有逾9成違規構築物佔用人接受市建局的搬遷方案，而政府於去年年底，已向該處6個仍未願意遷出的違規構築物佔用人發出傳訊令狀，收回其構築物及所佔用的土地，法庭亦於今年10月頒下判決，有關佔用人須交回他們所佔用的構築物。

市建局安排福嫂在一個空置構築物（圖左）暫時經營；圖右為原來在後巷經營的地點。

韋說，在裕民坊擺檔經營補鞋多年的福嫂，由於重建項目需要進行相關的道路改善工程，食環署讓她搬遷至康寧道側巷一處空置地方繼續經營。他說，由於福嫂正與食環署商討一個永久的搬遷方案，在這段過渡期，市建局在第五發展區內安排一個仍未清拆的有蓋構築物，讓她可以暫時經營，並資助她補購工具和修鞋物料。