施政報告2020｜市建局助重建大坑西邨　居民冀「老人邨」內獲安置

位於石硤尾的大坑西邨，是全港唯一一個私人廉租屋邨。55年過去，「重建」兩字曾時次被提起，不過最終都未能落實。最新一份《施政報告》提到，市建局與香港平民屋宇公司合作重建，屆時可提供超過3,300個單位，較現時的1,600個單位增加約一倍。 大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，不少居民已有共識，希望可入住公屋，並希望大坑西邨重建後可提供出租單位，惟至今《施政報告》並未有任何細節，坦言很擔心及失望。她說，希望能政府、市建局、香港平民屋宇公司能與居民一起商討，以達成共識。

大坑西邨的八座大廈以「興強順利，康樂安泰」命名，但不少單位早已人去樓空，大廈遠看斑駁陳舊。（黃舒慧攝）

重建大坑西邨再度在施政報告中「上榜」。市建局其後交代指，會在重建後提供更多「首置」(首置上車盤)單位，包括約1,300個單位由平民屋宇公司用作重置現有住戶，並有約 2,000 個由市建局提供的「首置」住宅單位，以市場折扣價出售。市建局承認，房屋單位類型的設計會著重家庭申請者需要，面積較大，故重建後整體單位數目，會較平民屋宇公司於2016年向城規會提交、擬建4,925個單位為少。稍後會提出相關修訂。

消息人士指，平民屋宇有限公司負責處理租務相關工作，如安置租戶等，而市建局則協助重建工作，並會出錢或出力。對於早前有指部分單位將「可租可買」，消息人士指現階段暫未有定案，料最快於數個月後會有方案公布。

大坑西邨是歐陽潔珍40多年的家，由15歲住到即將退休。當初一家十口擠在東頭邨徒置區單位，與左鄰右里共用廁所，一條互通的大渠間分成不同格數，定時定候才會沖廁，整個空間臭氣沖天。她仍記得由徒置區搬入新居的心情，「終於有自己廁所、廚房，唔洗排隊沖涼！」

居民：逃生門變老人邨

大坑西邨在1965年落成，經歷55年的風霜，當年歐陽潔珍的「逃生門」，轉眼卻變成「老人邨」。大廈遠看斑駁陳舊，有玻璃窗貼上白色「交叉」，近看室內空空如也，丟空了無數個單位。這兒居民幾乎「有出無入」，剩下的大部份都是長者。就連租金都停留在90年代，「1998年話要加租，居民反對，個年之後就凍結咗（租金），直到依家。」

大坑西邨民興樓一樓內裡有個「小商場」，當年的熱鬧已經一去不返，茶餐廳、糧油雜貨店早已結業，招牌仍舊留下。（黃舒慧攝）

無升降機 長者在走廊「放風」

大坑西邨就如一個凍結了的時空，昔日的舊店結業至今仍留下招牌，八座大樓沒有升降機，居民出入要先翻過重重的樓梯。區議員譚國僑說，有長者出入不便，他們只能到走廊「放風」。當日歐陽潔玲領記者參觀大坑西邨，走了數層，她也喘著氣說：「以前年輕時覺得無咩野，依家行到第四層就要抖下氣。」

經過40多年，歐陽潔玲廚房牆身已嚴重剝落。（黃舒慧攝）

石屎剝落、滲水嚴重

不過，對居民而言，安危才是最重要。有大廈多年前已要用支柱加固，歐陽潔玲的廚房牆身亦嚴重剝落，石屎大片落下，甚至望到鋼筋，雖然試過處理，但不久又打回原形。有鄰居的廁渠滲出液體，甚至因為牆身發霉，有數戶的熱水爐掉下，「有一次擲到婆婆隻腳，依家行路都麻麻地，都可以行得，但無以前咁方便。」

歐陽潔珍是大坑西邨居民權益關關注組主席，亦是大坑西邨的住戶，多年一直關注邨內的重建事宜。（黃舒慧攝）

拉鋸至今 重建未落實

「四叔（恒基地產創辦人李兆基）2014年第一次話要捐地重建，我哋真係好開心好興奮！」歐陽潔珍說，大坑西邨曾經多次被提起重建，但每次居民的期望都落空。

事實上，李兆基曾就重建拋出不同方案，例如重建作青年居屋、「勤奮青年創業居所」，而重建大坑西邨早在前任特首梁振英的《施政報告》已出現。後來城規會在2016年通過重建申請，但當初的方案只是「只賣不租」，後來雖然有調整，但僅留下其中一幢的560個單位轉作出租用途，譚國僑擔心重建後出租單位數量，難以滿足居民的需要。他又指，根據今年6月的問卷調查，有97%居民都希望政府能參與重建及安置。



希望安置時可上公屋



今次市建局與香港平民屋宇公司合作重建。歐陽潔珍認為，不少居民已有共識，希望可入住公屋，並希望大坑西邨重建後可提供出租單位，惟至今新的《施政報告》並未有任何細節，坦言很擔心及失望。她說，希望能政府、市建局、香港平民屋宇公司能與居民一起商討，以達成共識。