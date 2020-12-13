新冠肺炎｜41宗無源頭再創新高　麗晶6座、葵盛西邨8座住客再檢測

第四波疫情持續，衞生署今日（13日）公布新增95宗確診個案。除了3宗屬輸入個案，餘下92宗均為本地個案，當中有41宗為無源頭個案，創第四波單日新高，較上周四（10日）原紀錄多4宗。

葵盛西邨5樓累計9單位、15人染疫，麗晶花園6座累計6個D單位有患者。今日有70多宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，考慮部分人潛伏期或較長，政府將強制要求兩座大廈居民再次接受檢測，針對葵盛西邨第八座，政府會於17日發公告，居民需於18日至22日再做檢測，至於麗晶花園6座，政府會於19日發公告，居民須於20日至24日接受檢測。

葵盛西邨及麗晶花園共增5宗

葵盛西邨第8座爆疫，5樓目前累計9單位、15人受影響。（資料圖片／黃舒慧攝）

張竹君表示，新增95宗確診個案患者，年齡介乎16歲至97歲。輸入個案有3宗，本地個案92宗，當中有41宗為無源頭個案，另外40宗其他關連個案，涉及公司、朋友等聚會。



張形容，不明源頭個案比例仍然「好高」，「今日好似係（第4波疫情）最高嗰日」。至於是否代表政府收緊社交距離措施未見效，她指措施需時間反映，而目前個案，仍是反映1、2周前發生的事，「希望未來會好。」

12月10日，麗晶花園6座D室居民陸續撤離，全部送往竹篙灣檢疫中心隔離。(余俊亮攝)

在群組方面，張指跳舞群組新增7宗，包括1宗於葵盛西邨、4宗於麗晶花園，亞博社區檢測治療中心再增2宗個案，至於將軍澳藍田隧道新增1個案，群組累計11人確診。



張又指，葵盛西邨5樓再多一宗個案，目前累計9單位、15人受影響，而麗晶花園6座D室新增三宗個案，其中一人為家人的緊密接觸者，另外則一個單位2人受影響，累計6個單位受影響。



另外，張竹君提到，一名診所助理確診，於天晉匯一期翹子醫務中心工作，12月5日最後上班，12月7日開始咳，中心將會跟進病人及診所情況。

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