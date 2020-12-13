新冠肺炎│陳茂波：來年充滿不確定性　支援受限制處所非長久之計

本港新冠肺炎疫情嚴峻，財政司司長陳茂波今早（13日）發表網誌稱，展望2021年將繼續充滿不確定性，環球疫情發展、中美關係發展、地緣政治等均存在變數。因此，政府在編制來年的財政預算案時更須釐訂先後緩急，留有彈性。 他又說，支援限制營業處所只是杯水車薪，且終非長久之計。政府在為防疫抗疫的工作配備充足資源的同時，亦必須保留財政實力，以應付已知和不時之需。

財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

疫苗不能完全消除被感染的風險 不能掉以輕心

陳茂波稱，新一波疫情將較之前更嚴峻，形容「是一場沒有煙硝的戰爭」，要保持高度警覺，繼續打好這場還有一段時間的抗疫戰。政府正積極推進疫苗接種的工作，已鎖定了其中兩隻採用不同技術的疫苗供應，第三家採用另一種技術的疫苗的洽購亦接近落實。政府採購疫苗的目標是在最短時間內、購得最大量的疫苗，初步目標數量為香港人口的兩倍。疫苗的供應將分批到達，隨後接種安排也須按需要和風險分成不同優次群組。市民接種疫苗的速度，以及社會對疫苗的接受程度等，都會影響其對疫情控制的成效。

他指，接種疫苗雖能預防一旦感染新冠病毒而出現的嚴重症狀，但卻不能完全消除被感染的風險。即使增添了疫苗作為抗疫的重要工具，明年我們仍然不能掉以輕心，繼續做好管控疫情工作，避免疫情再反彈對已疲弱不堪的經濟和民生加添壓力。

中美關係、地緣政治存變數

陳茂波展望，2021年將繼續是充滿不確定性的一年。除了本地和環球疫情發展仍存有很大變數外，還有中美關係發展，以至地緣政治等影響。為了能應對未來可能出現的變化，政府在編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急，留有彈性。他稱，涉及防疫抗疫工作的資源會全力配備，是穩住經濟民生的最關鍵要素，也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

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支援限制營業處所非長久之計

他表示，對於被政府要求暫時關閉或限制營業的處所，利用公共資源提供一定支援固然是情理之中，但卻只是杯水車薪，且終非長久之計。最重要的是管控好疫情，讓百業恢復正常營運，市民恢復日常生活。畢竟政府資源有限，自年初疫情至今，亦已推出金額規模屬歷來最大的支援措施，包括在財政預算案和防疫抗疫基金下的三輪支援措施，協助受影響的企業及市民。考慮到疫情往後的發展仍難免起伏，政府在為防疫抗疫的工作配備充足資源的同時，亦必須保留財政實力，以應付已知和不時之需，特別是要在風雲變幻的外圍環境和疲弱的本地經濟情況下，保持香港的金融穩定。

他稱，政府無意追求財政儲備的不斷累積，會因應整體社會的需要和長遠發展的利益而運用資源。政府公共理財原則始終是「應使則使」、「短長期兼顧」，冀以有限的資源發揮最大的槓桿效益，推動社會和經濟的穩定發展。說到底，要穩住市民、企業及社會對未來的信心，需要有效抗疫，亦需要維持公共財政的穩健。