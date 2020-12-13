新冠肺炎｜居宏景花園42歲女患者住院一周離世　第三名年輕死者

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伊利沙伯醫院發言人（13日）公布，一名42歲女患者（第6971宗個案）昨晚（12日）離世。她住在鑽石山宏景花園2座，屬源頭不明個案，在12月3日開始發病，於6日因發燒、咳嗽及氣促入院，住院期間一直需要呼吸機協助呼吸。

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一直需要呼吸機協助呼吸

伊利沙伯醫院發言人表示，該名42歲女病人，於12月6日因發燒、咳嗽及氣促，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診新冠肺炎。她一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至昨晚（12日）10時38分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同昨日在瑪麗醫院離世的確診個案（第7462宗個案），至今共有114名病人於公立醫院離世；另外有兩名死者在去世後才在殮房確診，加上一名長者在養和醫院離世，至今共有117名患者不治。

死者住在鑽石山宏景花園2座，屬源頭不明個案。（資料圖片／黃偉民攝）

最年輕死者38歲

以年紀計，絕大部分為長者，當年最年輕為編號6272的38歲男患者，本月3日離世，死者有神經問題長期病；此前最年輕死者為全港首名確診死者、居住黃埔花園11期1座的男患者，年僅39歲，死者1月29日起出現肌肉痛，到31日開始發燒入院，延至2月4日不治，生前患有糖尿病。

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