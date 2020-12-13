新冠肺炎｜瑪麗醫院確診者隔離病房污水渠滲漏　滴中下層病人小腿

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署今日（13日）公布新增95宗確診個案，當中92宗為本地個案，41宗感染源頭不明。 醫管局公布一宗事故，瑪麗醫院一間隔離病房的污水渠有滲漏情況，以致下層心胸外科病房天花有水滴，其中一名男病人的小腿被水滴濺中。院方檢視後認為他的感染風險很低，但安排他入住獨立病房留醫。該院明天將進行的4個心胸外科非緊急手術需延期，院方向受影響病人致歉。

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13心胸外科病人需轉病房 4人手術需延期

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，瑪麗醫院一間心胸外科病房出現天花有滲漏現象，該病房的上層為隔離病房，有確診者正入住。工程人員調查後，發現隔離病房的污水渠有滲漏情況，以致下層心胸外科病房天花有水滴。

其中一名男病人的小腿被水滴濺中。院方檢視後認為他的感染風險很低，但為審慎起見，該病人獲安排入住獨立病房留醫。該心胸外科病房昨日已完成緊急維修及滲漏檢查，院方安排該13名病人轉到其他病房；維修期間，隔離病房服務無受影響。心胸外科病房已圍封及徹底消毒，原本明天將進行的4個心胸外科非緊急手術需延期，院方會逐一通知受影響病人。院方向所有受影響病人致歉，並已向醫管局匯報此事。

瑪麗醫院隔離病房污水渠有滲漏情況，以致下層心胸外科病房天花有水滴。（資料圖片）

那打素骨科矯形創傷科護士、屯院病人服務助理染疫

大埔那打素骨科矯形創傷科一名護士發燒，經檢測後初步確診，將送往亞博社區治療設施。他的最後上班日為前日（11日），工作期間無接觸確診病人。有8名職員曾與患者一同用膳，需接受檢疫，當中7人已完成檢測，結果均為陰性。染疫護士工作時有根據指引，穿戴合適防護裝備，無病人列為密切接觸者。他曾接觸的6名病人及病房職員須接受檢測，結果全部陰性。涉事病房、職員茶水更及更衣室已徹底消毒。

屯門醫院新生嬰兒深切治療部一名女病人服務助理於前日出現呼吸道病徵，昨日（12日）到屯門醫院職員診所求醫，其深喉唾液樣本結果呈初步陽性。該助理由12月7日起放大假，潛伏期期無接觸病人，故無病人受影響。她昨日曾短暫到醫院，當時有一名接洽過的女文員列為其他接觸者，需接受28日醫學監測。