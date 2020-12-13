指定隔離酒店生效前大批留學生已返港　學生：要喺檢疫中度過聖誕

臨近聖誕，大批海外留學生陸續返港度假。港府早前公布，將於本月22號起要求抵港人士強制於酒店檢疫，但被外界批評「動作太慢」。記者今（13日）於機場視察，不少抵港人士都是提着行李篋的學生，大包細包回港，現場所見近半抵港入士屬於青少年。

有英國留學生表示，剛完成今個學期課程，加上已轉為網上授課，遂回港暫住及過聖誕。亦有美國留學生坦言，今年聖誕節需要於檢疫中渡過，「無話孤獨嘅，呢個時期無辦法，唯有同family（家人）視頻。」

港府日前宣布，今個月22號起，抵港人士需要前往指定酒店檢疫14天，外間批評措施姍姍來遲，錯失返港過聖誕人潮高峰期，負責統籌的公務員事務局局長聶德權日前解釋指，需要有過渡期予酒店、航空公司及抵港人士準備。

抵港人士到埗機場時，需於禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，及領取檢疫手環，下午入境人士將獲安排乘坐專車前往青衣華逸酒店，等待檢測結果。（陳淑霞攝）

強制酒店檢疫措施生效前，抵港人士仍可自選於家居或酒店進行隔離，到埗機場時，則需於禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，及領取檢疫手環。據了解，上午抵港航機須於禁區等侯檢測結果，經檢測化驗後結果呈陰性，則可獲發「綠卡」，可循機場自行離開，直接返回其申報的檢疫地點，隔離14天。

下午抵港人士則屬於「黃卡」人士，並有另行安排，他們於機場禁區領取檢疫令及行李後，將獲安排乘坐專車前往青衣華逸酒店，等待檢測結果。記者今日於機場視察，有不少本港居民於外地返港，近半是海外留學生，大部份來自英國及美國。

留學生決定回港直至學期完結

於蘇格蘭就讀生物化學的Tim，專程回港渡歲，他指，自己是學系裏唯一香港人，同學來自歐洲其他國家，因應疫情學校已停止面授課程，改為網上視像學習，朋友均已陸續返家，他思量後決定返港直至明年9月，「反正都係網上上堂，諗住慳返啲屋租。」

被問到聖誕當日需要隔離中渡過，他則笑指無辦法，「可以打俾朋友傾吓計、或者視像屋企人」，14天的檢疫期獨自度過，「都係上吓網、彈吓結他、打吓機咁啦。」

於蘇格蘭就讀生物化學的Tim，專程回港渡歲。（陳淑霞攝）

16歲的笪同學本身於美國波士頓讀書，需要辦理證件，遂會短暫留港，他已預訂旺角的一間酒店進行檢疫，「本身打算留嗰邊（美國），（自己獨過聖誕？）呢個時期冇辦法，盡量保持正能量面對，無話孤獨嘅，同family（家人）視頻。」

他又指，美國疫情較本港嚴峻，但其學校則有做足防疫，包括於校園裏必須佩戴口罩及保持社交距離，笪同學又稱，自己參加的足球及籃球校隊已停止所有比賽，即使進行訓練亦要佩戴口罩，「口罩都會濕晒。」雖然本港疫情反覆，但他相信「比起美國都都安全啲」，另抵港人士亦須進行病毒測試，「應該唔會嚴重。」

許同學表示，他乘搭的航班今早7時許抵港，等待逾8小時終取得陰性檢測證明。（陳淑霞攝）

從美國讀書的許同學表示，他乘搭的航班今早7時許抵港，等待逾8小時終取得陰性檢測證明，「已經比之前等10幾個鐘smooth (暢順）。」

他表示，學校剛完成今個學期課程，已立即啓程返港，但仍未能趕及聖誕節前完成檢疫，「我自己無咩所謂，it’s tough time for now （因為現在是艱苦時期）」，他又指，將會逗留至1月尾，期間大部分時間會留在家中，陪伴家人。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼