確診食肆｜增32間餐廳　光榮冰室、可可店、十里洋場「上榜」

本港新型肺炎疫情持續，周日（13日）新增95宗確診個案。衞生署衞生防護中心晚上亦更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，有32間食肆新上榜，遍布多區，包括觀塘開源道63號「光榮冰室」、觀塘大本營「客家好棧」、西環「可可店」、V Walk 「茶木‧台式休閒餐廳」及利園二期「十里洋場」等。

根據當局資料，過去14日有患者到訪過的餐廳新增32間，分佈於全港各區，當中觀塘佔了6間食肆，分別是中海日升中心「龍鳳號」、開源道63號「光榮冰室」、成運工業大廈「新匯聚餐廳小廚」、啟田商場「意八餐廳」、鯉魚門廣場「銀龍茶餐廳」及油塘大本營商場「客家好棧」。

有確診者曾到訪卑路乍街136-142號「可可店」。（資料圖片／王譯揚攝）

至於沙田區方面，有4間食肆上榜，分別是金禧花園「大家樂」、置富第一城「牛八和牛燒肉屋」、新城市廣場「Oliver's Super Sandwiches」及好運中心「元氣壽司」。中西區則新增3間食肆，分別是卑路乍街136-142號「可可店」、卑路乍街 110-112 號「佳記餐廳及石山街12號「民華餐廳」。

另外，亦有患者曾到訪其他區食肆，包括發昌樓「八十八居酒屋」、荃新天地1期「MOS Café」、V Walk 「茶木‧台式休閒餐廳」及利園二期「十里洋場」等。

最新名單顯示，55歲女子（#7440）於昨日確診，本月8日起病發，居於粉嶺富好閣，除了上述提及的大本營「客家好棧」、鯉魚門廣場「銀龍茶餐廳」外，亦曾到訪北區聯盛街 28 號「狂潮美食坊」及粉嶺中心「好日子皇宴」。

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